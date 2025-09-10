Η επίσημη πρώτη αρχηγού του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάνω από μία δεκαπενταετία από την τελευταία φορά, είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχει η Χαριλάου Τρικούπη να αναδείξει της προγραμματικές της διαφορές με τη ΝΔ. Και, σε αυτή τη λογική, η ομάδα του ΠΑΣΟΚ δουλεύει εδώ και μήνες για να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα μπορεί να θεωρηθεί κυβερνητικό – αλλά, κυρίως, θα μπορεί να μιλήσει και σε εκείνους που νιώθουν παραγκωνισμένοι από την κυβέρνηση, πιεζόμενοι από την καθημερινότητα, την ακρίβεια και το υπέρογκο κόστος ζωής.

Στη Χαριλάου Τρικούπη αναγνωρίζουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε στοχευμένες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ για ακροατήρια που τον αφορούν στη συγκεκριμένη φάση – άφησε όμως εντελώς εκτός από τις παροχές και τις φοροελαφρύνσεις κοινωνικές ομάδες, όπως οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά, για τους οποίους το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Χωρίς να έχουν στόχο, όπως λένε, να «μπουν σε διαγωνισμό παροχολογίας», αυτές οι προτάσεις θα είναι μέρος ενός ολιστικού σχεδίου, στο οποίο, λένε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, «όλοι θα δουν τον εαυτό τους» – ο διαχωρισμός που έκανε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ ανάμεσα στην οπτική του ιδιοκτήτη και στην οπτική του ενοικιαστή, για να μιλήσει για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, έδωσε την αφορμή στο ΠΑΣΟΚ να αναδείξει το σύνθημα «Μια Ελλάδα για όλους», στην οποία κανείς δεν θα νιώθει πως βρίσκεται στο περιθώριο.

«Αλλη φιλοσοφία»

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου αυτού θα αφορούν μια «άλλη φιλοσοφία» που θα διέπει τις προτεινόμενες αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης και τις αλλαγές στο κράτος και στη δημόσια διοίκηση, ώστε η Ελλάδα να είναι οικονομικά ανταγωνιστική, μειώνοντας παράλληλα τις οικονομικές ανισότητες – με δέσμες προτάσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, το ΕΣΥ και τη στέγαση. Με αυτόν τον τρόπο, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μιλήσει στην παραδοσιακή κοινωνική του βάση, στους πολλούς που ενδεχομένως βρίσκονται εδώ και καιρό πλέον στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων – προσφέροντάς τους και ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο που δεν θα είναι αποσπασματικό, δεν αφορά π.χ. μόνο την επαναφορά του 13ου μισθού που αναμένεται να εξαγγείλει ο Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Και, όπως επισημαίνουν στελέχη που επεξεργάστηκαν το πρόγραμμα, όλα θα είναι κοστολογημένα, καθώς κάθε τομέας ανέλαβε εκτός από την παροχή, να παραδώσει στη Χαριλάου Τρικούπη και πρόταση εξοικονόμησης χρημάτων.

Ανάγκη για διάλογο

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ανδρουλάκης είχε χθες συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων: «Η ΔΕΘ συνήθως είναι ένα παζάρι δεσμεύσεων και παροχολογίας από την εκάστοτε κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις», σχολίασε, τονίζοντας πως αυτή η παράδοση «πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει» και πως το κόμμα του έχει στόχο να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει την Ελλάδα «πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά». Με μια αιχμή που στόχευε στην αντίστιξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης ανέδειξε την ανάγκη διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους καθώς «είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις για να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, που μπορούν να δημιουργήσουν την Ελλάδα του αύριο», ενώ τους χαρακτήρισε «αξιόπιστους συνομιλητές».