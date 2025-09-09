Δυναμικά συνεχίζει να αναπτύσσεται ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών ενισχύοντας τις ελληνικές εξαγωγές από τις αρχές του έτους. Ενώ στο επτάμηνο οι ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων και των πετρελαιοειδών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, διαμορφώθηκαν στα 28.471,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 5,3%, ο κλάδος των τροφίμων κινήθηκε αυξητικά 11,8%, συγκρατώντας την πτώση άλλων κλάδων, ενώ, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 22.113,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο κατά 575,3 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική τους πορεία στις διεθνείς αγορές. Σημαντική ήταν και η αύξηση στα διάφορα βιομηχανικά είδη και τα χημικά προϊόντα, κατά 179,6 εκατ. ευρώ, όπως και του κλάδου των ποτών – καπνών, ο οποίος σημείωσε αύξηση κατά 72,7 εκατ., ενώ οι εξαγωγές σε λίπη – έλαια αυξήθηκαν 30,1 εκατ. ευρώ και τα βιομηχανικά προϊόντα ενισχύθηκαν κατά 125 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία.

Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, με πτώση 2.488,3 εκατ. ευρώ ή 26,3%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν και τα μηχανήματα – οχήματα (-52,9 εκατ., ευρώ -1,8%) και οι πρώτες ύλες (-40,5 εκατ. ευρώ, -3,9%).

Την ίδια στιγμή τα στοιχεία δείχνουν και ανακατατάξεις αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς καθώς στο επτάμηνο σημειώθηκε μείωση κατά 0,5% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εντονότερη ήταν προς τις τρίτες χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 11,1%.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,8% από 55,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το μερίδιο των τρίτων χωρών περιορίστηκε στο 42,2% από 44,9%.