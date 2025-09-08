Όλοι οι 671.000 παλιοί συνταξιούχοι (πριν από το 2016) με προσωπική διαφορά θα λάβουν τις ετήσιες αυξήσεις τη διετία 2026-2027 (πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους φορολογικούς συντελεστές). Η αύξηση που θα δοθεί το νέο έτος στις συντάξεις θα κινείται στο 2,7%. Παράλληλα αμετάβλητα θα παραμείνουν τα κριτήρια για την καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους τον Νοέμβριο, ενώ αλώβητη θα παραμείνει και η διπλή φορολόγηση μέσω της καταβολής της ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης) στους 440.000 συνταξιούχους με σύνταξη άνω των 1.400 ευρώ.

Αυτά προκύπτουν για τους συνταξιουχους από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Ειδικότερα:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ανοίγει η πόρτα για τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις και σε όσους έχουν προσωπική διαφορά (συνταξιούχοι πριν από το 2016), τις οποίες στερούνται εδώ και τρία χρόνια. Οι 671.000 συνταξιούχοι (πριν από το 2016) με προσωπική διαφορά θα εισπράξουν το 2026 την πρώτη αύξηση στη σύνταξή τους, ενώ η αύξηση που θα προκύψει για το 2027 θα δοθεί ολόκληρη στο 100% σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι προσωπική διαφορά.

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας, δηλαδή και τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων, θα λάβουν την αύξηση στις συντάξεις του 2026 (πληρωμή πριν από το τέλος του 2025), που προκύπτει από την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Η αύξηση εκτιμάται να κινηθεί μεικτά στο 2,7%.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027, μέτρο που δίνει πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους φορολογικούς συντελεστές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν χθες, το μέτρο σημαίνει ότι η μείωση στο μισό της προσωπικής διαφοράς δεν έχει σχέση με το ύψος της προσωπικής διαφοράς, αλλά σχετίζεται με το ύψος της αύξησης που πρόκειται να δοθεί στις συντάξεις. Επί της ουσίας ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς όπως είχε ψηφιστεί το 2016 (συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις) καταργείται από το 2026.

Ωστόσο – και για δημοσιονομικούς λόγους – δεν θα δοθεί σε όλους ολόκληρη στο 100% η αύξηση το 2026. Αυτό θα γίνει το 2027. Δηλαδή η αύξηση που θα προκύψει για το 2027 θα δοθεί ολόκληρη στο 100% σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι προσωπική διαφορά.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε δύο ταχύτητες αυξήσεων στους συνταξιούχους το 2026:

Οι συνταξιούχοι με υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50% της αύξησης που προκύπτει.

Οι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά (ή εξαιρετικά μικρή προσωπική διαφορά) θα λάβουν το 100% της αύξησης.

Πάντως, όλοι θα πάρουν αύξηση, είτε ολόκληρη είτε μειωμένη στο μισό.

Εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων αναφέρουν πως περίπου 90.000 συνταξιούχοι κάθε χρόνο αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις. Έτσι, μέσα στην επόμενη διετία ακόμη 240.000-250.000 θα περάσουν στο νέο καθεστώς. Με την οριστική κατάργηση του μέτρου το 2027, οι πραγματικές αυξήσεις θα αγγίξουν όλους τους παλαιούς συνταξιούχους. Δεδομένου πως οι κύριες συντάξεις θα αυξηθούν το 2026 κατά περίπου 2,5% έως 2,7% (με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη), αυτό μεταφράζεται σε μηνιαία αύξηση 14-81 ευρώ, ανάλογα με το ποσό της σύνταξης. Οι μέσες συντάξεις, που με την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς κυμαίνονται μεταξύ 1.300 ευρώ και 1.700 ευρώ, θα έχουν αυξήσεις από 32 ευρώ έως 42 ευρώ τον μήνα. Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος με σύνταξη 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά 300 ευρώ – ΣΥΝΟΛΟ πληρωτέο 1.500 ευρώ στην τσέπη σήμερα. Έστω πως είναι να πάρει αύξηση 40 ευρώ (από τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη).

Με το σημερινό καθεστώς η σύνταξή του αυξάνεται στα 1.240 ευρώ, η προσωπική διαφορά μειώνεται στα 260 ευρώ – ΣΥΝΟΛΙΚΟ πληρωτέο 1.500 ευρώ – Αύξηση μηδέν. Με το νέο καθεστώς από τον Ιανουάριο του 2026 (πληρωμή συντάξεων πριν από τα Χριστούγεννα).

Συνταξιούχος με σύνταξη 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά 300 ευρώ – ΣΥΝΟΛΟ πληρωτέο 1.500 ευρώ στην τσέπη. Έστω πως είναι να πάρει αύξηση 40 ευρώ .Με το νέο καθεστώς θα λάβει αύξηση στην τσέπη 20 ευρώ (το 50% των 40 ευρώ) – Από τον Ιανουάριο θα παίρνει 1.520 ευρώ. Τέλος σημειώνεται πως οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν απωλέσει τα τελευταία τρία χρόνια αυξήσεις ύψους 13,15%.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2026:

Αυξήσεις στις κύριες συντάξεις οι οποίες θα κυμαίνονται μεικτά από 14 έως και 81 ευρώ τον μήνα έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Η αύξηση θα καταβληθεί στο τέλος Δεκεμβρίου, με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026. Το ποσοστό αναπροσαρμογής εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 2,5% και 2,7% (μεικτά) με τις προβλέψεις να συγκλίνουν στο ανώτερο όριο.

Οι αυξήσεις προκύπτουν με βάση τον μέσο όρο του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις:

Ανάπτυξη: 2,3%-2,5%.

Πληθωρισμός: 2,7%-3%.

Έτσι, το τελικό ποσοστό διαμορφώνεται σε 2,6%-2,7%, το οποίο θα ενσωματωθεί αυτόματα στις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις.

EΠΙΔΟΜΑ 250 ΕΥΡΩ:

Θεσμοθετημένη είναι η οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ που πρόκειται να δοθεί τον Νοέμβριο στους 1.440.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Το επίδομα, σύμφωνα με τα ισχύοντα, σχεδιάζεται να χορηγηθεί (από τον ερχόμενο Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο) με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αλλά με πολλές εξαιρέσεις, πολλά κριτήρια και περιορισμούς, γεγονός που προκαλεί έντονες διαμαρτυρίες στους κόλπους των συνταξιούχων. Το ετήσιο κόστος κινείται στα 360 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στους «κόφτες» είναι το ηλικιακό όριο των 65 ετών που θεσμοθετήθηκε, αλλά και μια σειρά από «κόφτες» που επιβλήθηκαν (εισοδηματικοί και άλλοι) και στερούν το συγκεκριμένο βοήθημα από μεγάλο μέρος των συνταξιούχων της χώρας.

Από το βοήθημα αποκλείονται οι παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων:

Συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Όσοι διαθέτουν υψηλή προσωπική διαφορά στη σύνταξή τους.

Συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται, καθώς λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα από εργασία.

Όσοι βρίσκονται σε πρόωρη σύνταξη και δεν λαμβάνουν οριστική κύρια σύνταξη έως τον Σεπτέμβριο 2025.

Μακροχρόνια άνεργοι και μονογονεϊκές οικογένειες.

Δικαιούχοι που λαμβάνουν ήδη άλλες κοινωνικές ενισχύσεις, όπως ΚΕΑ ή επίδομα τέκνων.

Χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΑΣ):

Καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Έτσι διπλό και άδικο φόρο θα συνεχίσουν να πληρώνουν 440.000 συνταξιούχοι μέσω της μνημονιακής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ).

Οι συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ υπόκεινται στην εισφορά, η οποία είναι κλιμακωτή (από 3% έως 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο όριο των 720 ευρώ.

Μάλιστα, με τις ετήσιες αυξήσεις, πολλοί ασφαλισμένοι αλλάζουν κατηγορία καταβολής της εισφοράς και φορολογούνται επαχθέστερα!