Οι μόνιμες μειώσεις άμεσων φόρων, με έμφαση στα μεσαία εισοδήματα και τις οικογένειες με παιδιά, αποτελούν τον βασικό άξονα της σημερινής ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Οι παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος θα συνοδευτούν από παρεμβάσεις για το δημογραφικό και το στεγαστικό, εισοδηματικές ενισχύσεις σε ένστολους και συνταξιούχους αλλά και με μέτρα στήριξης των κατοίκων της περιφέρειας και ιδίως στις ακριτικές περιοχές, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ένα μέτρο που προστέθηκε την τελευταία στιγμή είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε παραμεθόριες περιοχές με πληθυσμό ενδεχομένως έως 5.000 κατοίκους, η οποία θα αφορά φορολογούμενους που έχουν την κύρια κατοικία τους στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ο «λογαριασμός» του πακέτου της ΔΕΘ για το 2026 ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ και αναμένεται να φτάσει έως 1,7 δισ. ευρώ. Αν προστεθούν και τα ήδη ανακοινωμένα και νομοθετημένα μέτρα για την επιστροφή ενοικίου και τη στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων, τα οποία θα καταβληθούν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο και θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, τότε το συνολικό πακέτο φτάνει τα 2,3 δισ. ευρώ. Μόνο το «λίφτινγκ» στη φορολογική κλίμακα συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος περίπου 1 δισ. ευρώ.

Υστερα από έξι χρόνια, η κυβέρνηση προχωρά σε ριζική αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, επιχειρώντας να διορθώσει αδικίες και στρεβλώσεις. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από 10.000 έως 50.000 ευρώ, καθώς και όσοι έχουν προστατευόμενα τέκνα.

Η νέα κλίμακα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που ξεκλειδώνει μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για 1,3 εκατ. οικογένειες με παιδιά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πολύτεκνους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα και αριθμός των παιδιών και θα υπάρξουν νέοι ενδιάμεσοι συντελεστές και νέα κλιμάκια. Το γενικό πλαίσιο της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης θα παρουσιάσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ οι λεπτομέρειες θα εξειδικευτούν τη Δευτέρα από τους Κυριάκο Πιερρακάκη, Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα.

Το μήνυμα που θα στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι οι μειώσεις στους άμεσους φόρους αποτελούν απάντηση στην ακρίβεια, καθώς ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας χθες από τη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist έδωσε το στίγμα της σημερινής ομιλίας του Πρωθυπουργού τονίζοντας ότι δεν θα είναι μια παραδοσιακή ομιλία για δαπάνες αλλά «μία ομιλία για μεταρρυθμίσεις που εστιάζουν στα βασικά προβλήματα της χώρας και στην υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων με συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα, τα οποία αξιοποιούν τα δημοσιονομικά περιθώρια, κοιτάζοντας παράλληλα προς τον “Βορρά” της πυξίδας: πώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω την οικονομία και τη χώρα μας».

Το όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα θα γίνει άμεσα ορατό με την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης του Ιανουαρίου καθώς οι φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα διαπιστώσουν μείωση στην παρακράτηση φόρου.

Ένστολοι

Μια ακόμα κοινωνική ομάδα που περιμένει με ενδιαφέρον τις εξαγγελίες είναι οι ένστολοι. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει νέο γύρο αυξήσεων από το 2026. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2025 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο επίδομα «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας» ύψους 100 ευρώ μηνιαίως, το οποίο καλύπτει όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως βαθμού ή προϋπηρεσίας. Από την 1η Οκτωβρίου, πάνω από 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα λάβουν αυξήσεις που φτάνουν συνολικά το 20% σε σχέση με τον Μάρτιο. Αντίστοιχες αυξήσεις θα δουν και η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό, με τελικές αποδοχές αυξημένες από 13% έως 20%.

Συνταξιούχοι

Για τους συνταξιούχους, το πακέτο της ΔΕΘ προβλέπει αυξήσεις 2,5% – 2,8% στις συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2026, ενώ περίπου 600.000 συνταξιούχοι θα μάθουν τι μέλλει γενέσθαι με την «προσωπική διαφορά».

Μισθωτοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει από τα 880 στα 911 ευρώ, πλησιάζοντας τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ το 2027. Η αύξηση συνδυάζεται με την επαναφορά των τριετιών, που θα ενισχύσουν τις αποδοχές έως και 13,5% για πάνω από 200.000 εργαζόμενους. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού μεταφέρεται αυτόματα και στον δημόσιο τομέα, με οριζόντια αύξηση 35-40 ευρώ μεικτά τον μήνα, κάτι που στο τέλος του έτους μεταφράζεται σε περίπου 250 ευρώ καθαρά για κάθε υπάλληλο.