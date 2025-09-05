Της Όλγας τα καμώματα τα βλέπει η Πλάκα και γελά. Για την ακρίβεια, γελά με τα καμώματα αλλά τσαντίζεται με τα αποτελέσματα. Γιατί η Πλάκα είναι η πιο απομονωμένη για τους κατοίκους της συνοικία της Αθήνας. Είναι όμως γεμάτη τουρίστες, πολλοί από αυτούς φτάνουν με πούλμαν που παρκάρουν παρανόμως επί της Φιλελλήνων. Η Πλάκα ξεχειλίζει από τραπεζάκια παντού (ανεξαρτήτως αδείας), μηχανάκια στους πεζόδρομους μα και παρκαρισμένα αυτοκίνητα (παπάδων;) στις αυλές των εκκλησιών, τα ρούχα προς πώληση έξω από τα καταστήματα και πολλά άλλα.

Η Ολγας, αλλά και η δυνατότητα στροφής από Ξενοφώντος και Λυσικράτους, δίνει την ευκαιρία εισόδου χωρίς να κάνει κανείς – τον ημίωρο συχνά – γύρο του Συντάγματος (και αυτό όταν είναι ανοιχτό).

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή, μαζί με τη συγγενή κρατική, αγνόησε τη νομοθετημένη μελέτη της ομάδας Ζήβα για την Πλάκα και βασίστηκε – αν δεν κάνω λάθος – σε παραγγελθείσες εκθέσεις και όχι σε πλήρεις μελέτες.

Δηλαδή, νομίζω, δεν υπήρξαν κυκλοφοριακές μελέτες με μετρήσεις προέλευσης – προορισμού (όπως αντίστοιχα δεν υπήρξαν για το στένεμα της Πανεπιστημίου), ούτε μελέτες απαιτούμενων έργων. Ετσι αποφάσισε να κλείσει η Λεωφόρος Όλγας και να περνούν μόνο τα αυτοκίνητα για τον Ομιλο Αντισφαίρισης (υποθέτω προσδιοριζόμενα με ρακέτα τένις στο παράθυρο) και για την Αίγλη (για να διερωτόμαστε γιατί πλημμυρίζει με αυτοκίνητα το κατ’ άλλα για πεζούς Ζάππειο).

Ανακαλύφθηκαν, αργότερα, και κάτι αρχαιότητες χρήσιμες ως, εκ των υστέρων, επιχείρημα. Παρεμπιπτόντως έχω ακούσει για πιθανή ύπαρξη αρχαιοτήτων και στην Ηρώδου Αττικού και κάτω από το Προεδρικό Μέγαρο. Προτάσεις;

Αν οι αρχαιότητες είναι σημαντικές, ασφαλώς πρέπει να προβληθούν, αλλά να προβλεφθούν και τα αντίστοιχα έργα (π.χ. γέφυρα ή σήραγγα ή…).

Η «λύση» της ήπιας κυκλοφορίας επί της Λεωφόρου Όλγας είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση και ορθώς υποστηρίζεται από τον δήμο, αλλά δεν αρκεί. Εκτός και αν θέλουμε να διώξουμε όλους τους κατοίκους της Πλάκας και να μείνει μια συνοικία μόνο για Airbnb και τους φέροντες χιτώνες ή φουστανέλες για φωτογραφίσεις.

Ο Σπύρος Καβουνίδης είναι δρ. πολιτικός μηχανικός, μέλος της Κίνησης Κατοίκων Πλάκας