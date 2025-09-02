Τα σενάρια που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να επανέρχεται στην κεντρική πολιτική σκηνή – με ανοιχτή την πιθανότητα ίδρυσης νέου κόμματος (το οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει εισηγηθεί να λέγεται «Το λαγούμι») – γεννούν, ταυτόχρονα, προσδοκίες για το ξέσπασμα μιας ατελεύτητης διαμάχης μεταξύ Αλέξη και Ζωής. Στην οποία, μάλιστα, διαμάχη ήδη αποδίδονται από κυβερνητικούς χαρακτηριστικά «ένοχης απόλαυσης» για όσους, στο εξής, θα την παρακολουθούν. Κάτι σαν τους τηλεθεατές σαπουνόπερας, δηλαδή, που ναι μεν γνωρίζουν πως δεν αποκομίζουν κάτι ουσιώδες από τη θέασή της, εντούτοις, δεν μπορούν να πάρουν και τα μάτια τους από την οθόνη.

Ταλέντο

Παραμένοντας στο ίδιο θέμα, την πιθανότητα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο ο υπουργός Υγείας δήλωσε πως τον θεωρεί «το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς του με διαφορά», ενδιαφέρον έχει τι ειπώθηκε σχετικά στο χθεσινό «μπρίφινγκ». Οπου οι πολιτικοί συντάκτες ρώτησαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά πόσο συμφωνεί με τη συγκεκριμένη διατύπωση, και ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως «ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες», τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023.

Ολγας

Αλάτι στην πληγή του ατέρμονου «μπιφ» μεταξύ πρώην και νυν δημάρχου Αθηναίων έριξε χθες ο Κώστας Μπακογιάννης μέσω νέας τοποθέτησής του επί του ανοίγματος της Βασιλίσσης Ολγας. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι «φωτογραφίζεται» ως ο πυροδοτητής των αντιδράσεων τριών υπουργείων ενόψει της εν λόγω προαναγγελθείσας εξέλιξης, ο ίδιος τόνισε πως αυτά λέγονται από τον κ. Δούκα και όχι από έναν σκεπτόμενο άνθρωπο. «Ο κ. Δούκας αντί να λύνει προβλήματα κάνει αντιπολίτευση», δήλωσε ο προκάτοχος για τον διάδοχο, ο οποίος εμφανίζεται ανυποχώρητος.

Σινά

Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Γιάννη Λοβέρδου με αφορμή την έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού Ετους στην Κωνσταντινούπολη. Στο πλαίσιο των επαφών που είχε εκεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, έγινε δεκτός και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στο Φανάρι αυτήν τη φορά δεν συζητήθηκε το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, αλλά η πολυδαίδαλη υπόθεση της Μονής Σινά, με φόντο τα όσα εκτυλίσσονται τον τελευταίο καιρό στο μοναστήρι μεταξύ Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και μοναχών.