Πριν από τις εκλογές του 2019 είχα βρεθεί για ένα γλέντι στην Κρήτη. Οπως συνηθίζω, έπιασα πολιτική κουβέντα με τους ντόπιους.

– Εδώ, κύριε Γιάννη, είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ, μου εξήγησε ο ντόπιος.

– Δηλαδή, τον ρωτάω, πόσο θα πάρει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές;

– Ε, τι να πάρει; Κάτι ψιλά…

– Ρε συ με δουλεύεις; τον ρωτάω ξανά. Πώς είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ θα πάρει μόνο κάτι ψιλά;

– Κοίτα, μου εξηγεί. Οι νοικοκυραίοι θα ψηφίσουν το κοπέλι του Μητσοτάκη, οι ανεπρόκοποι τον Τσίπρα, τι να μείνει για το ΠΑΣΟΚ;

Εχει περάσει χρόνος από τότε κι έχουν αλλάξει πολλά. Το «κοπέλι του Μητσοτάκη» είναι Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και οι «ανεπρόκοποι» ψάχνονται.

Αύριο όμως είναι όπως κάθε χρόνο η επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. «Τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς».

Ενα κόμμα που αποδείχτηκε από τα πιο επιτυχημένα πολιτικά δημιουργήματα της Μεταπολίτευσης. Και θα έλεγα αναντίρρητα το πιο επιτυχημένο, αν δεν είχε μεσολαβήσει η τελευταία 15ετία με το ΠΑΣΟΚ στα Τάρταρα να προσπαθεί να αναγεννηθεί.

Γιατί συνέβη αυτό; Γιατί το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τόσο βαριά μια κρίση της οποίας (για να είμαστε ειλικρινείς…) δεν φέρει την αποκλειστική κι ίσως ούτε καν τη βαρύτερη ευθύνη;

Και γιατί έπειτα από δεκαπέντε χρόνια δυσκολεύεται τόσο να βρει έναν βηματισμό;

Ομολογώ πως (κατά τη γνώμη μου) είναι ένα από τα βασικότερα ερωτήματα της Υστερης Μεταπολίτευσης. Και στο οποίο δεν έχω βρει τελεσίδικη, ούτε καν πειστική απάντηση.

Νομίζω απλώς ότι μπορώ να καταθέσω τρία στοιχεία για συζήτηση.

Πρώτο, ο χώρος της Κεντροαριστεράς είναι σε πτώση και αποδρομή σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε συνεπώς για κάτι ευρύτερο.

Δεύτερο, η καταβύθιση του ΠΑΣΟΚ επέφερε τη σοβαρή αποψίλωση του (άλλοτε λαμπρού) πολιτικού προσωπικού του. Τώρα πασχίζει μια νεότερη γενιά, θα δούμε…

Τρίτο, η κρίση έπληξε το ΠΑΣΟΚ στον κεντρικό πυρήνα της επαγγελίας του. Εναν «φιλολαϊκό» χαρακτήρα τον οποίο οικοδόμησε και υπηρέτησε με ζήλο και μπόλικο χρήμα.

Τώρα πλέον άλλαξε το σκηνικό. Ούτε Τσοβόλας υπάρχει για «να τα δώσει όλα», ούτε «λεφτά υπάρχουν» για να δοθούν.

Συνεπώς το ΠΑΣΟΚ πρέπει εδώ και καιρό να επανεφεύρει τον εαυτό του. Εναν άλλο εαυτό. Που θα λέει και θα κάνει άλλα πράγματα.

Οποιος πει ότι είναι εύκολο ή απλό, λέει κουταμάρες. Αλλά είναι αναγκαίο.

Διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να μείνει στα «ψιλά» με ή χωρίς τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα απέναντι.