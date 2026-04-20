Νέα επιστημονικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η θεραπεία για την ανδρογενετική αλωπεκία μπορεί να κρύβεται σε ένα απλό σάκχαρο. Ερευνητική ομάδα, αφού προκάλεσε τεχνητά απώλεια τριχώματος σε ποντίκια λόγω τεστοστερόνης, χρησιμοποίησε τη δεοξυριβόζη. Το αποτέλεσμα ήταν η τόνωση του σχηματισμού αιμοφόρων αγγείων, γεγονός που οδήγησε τελικά στην επανέκφυση των τριχών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η θεραπεία με το συγκεκριμένο σάκχαρο είναι εξίσου αποτελεσματική με τη μινοξιδίλη (τη δραστική ουσία γνωστών σκευασμάτων), η οποία αποτελεί μια από τις ελάχιστες εγκεκριμένες λύσεις που κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο.

Καταρρίπτοντας τους μύθους για την τριχόπτωση

Η κληρονομική τριχόπτωση επηρεάζει περίπου το 40% του πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι ο όρος «ανδρική αλωπεκία» είναι πιο διαδεδομένος, η πάθηση δεν αφορά αποκλειστικά τους άνδρες. Ενώ ένας μέσος άνθρωπος χάνει περίπου 100 τρίχες την ημέρα, όσοι πάσχουν από κληρονομική αλωπεκία χάνουν πολύ περισσότερες, συχνά κατά δέσμες. Η απώλεια ξεκινά συνήθως στις δεκαετίες των 20 ή 30, αν και στις γυναίκες εκδηλώνεται συχνότερα μετά την εμμηνόπαυση.

Παράλληλα, οι επιστήμονες καταρρίπτουν την πεποίθηση ότι το «γονίδιο της φαλάκρας» κληρονομείται αποκλειστικά από την πλευρά της μητέρας. Η πραγματικότητα είναι ότι η εμφάνιση της πάθησης εξαρτάται από γενετικούς παράγοντες και των δύο γονέων.

Από το DNA στη θεραπεία των θυλάκων

Η λύση φαίνεται να έρχεται από τη δεοξυριβόζη, ένα σάκχαρο που παράγει φυσικά ο οργανισμός μας και αποτελεί δομικό στοιχείο του DNA, συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την αναπαραγωγή του.

«Η ανδρική αλωπεκία είναι μια εξαιρετικά κοινή πάθηση παγκοσμίως, όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο δύο φάρμακα εγκεκριμένα από τον FDA για τη θεραπεία της», δήλωσε η Sheila MacNeil, μία εκ των συντακτών της μελέτης που δημοσιεύθηκε το 2024 στο περιοδικό Frontiers in Pharmacology. «Η έρευνά μας δείχνει ότι η απάντηση μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η χρήση ενός φυσικού σακχάρου για την ενίσχυση της παροχής αίματος στους θύλακες της τρίχας».

Μια «ευτυχής σύμπτωση»

Το εντυπωσιακό είναι ότι η οκταετής μελέτη δεν ξεκίνησε με στόχο την καταπολέμηση της τριχόπτωσης. Η ομάδα μελετούσε αρχικά πώς το σάκχαρο θα μπορούσε να βοηθήσει στην επούλωση πληγών μέσω της δημιουργίας νέων αγγείων. Κατά τη διαδικασία, παρατήρησαν ότι οι τρίχες γύρω από τις πληγές των ποντικών που έλαβαν τη θεραπεία μεγάλωναν πολύ ταχύτερα.

Προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα, οι ερευνητές προχώρησαν σε δοκιμές σε ποντίκια με τριχόπτωση λόγω τεστοστερόνης. Διαπίστωσαν ότι μικρές δόσεις δεοξυριβόζης ενίσχυσαν ξανά την αγγείωση, δίνοντας νέα ώθηση στην ανάπτυξη των τριχών και ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές εφαρμογές στον άνθρωπο.