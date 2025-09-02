Το «σήμα» για μείωση τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και στους άλλους παρόχους έδωσαν χθες η ΔΕΗ και άλλοι μεγάλοι πάροχοι, ανακοινώνοντας τις χρεώσεις Σεπτεμβρίου. Είχε προηγηθεί η Protergia προϊδεάζοντας ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις θα έρθουν στα πράσινα τιμολόγια, στα οποία βρίσκεται η πλειονότητα των καταναλωτών (σχεδόν 3,8 εκατ. νοικοκυριά) και στα κυμαινόμενα.

Πράγματι, η αποκλιμάκωση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο περνά τελικά και στη λιανική, δίνοντας ανάσα στους καταναλωτές που θα πάρουν χαμηλότερους λογαριασμούς. Είχε προηγηθεί το κάλεσμα της κυβέρνησης προς τους παρόχους να ενσωματώσουν την πτώση των χονδρικών τιμών στα τιμολόγιά τους.

Ετσι, ανακοινώθηκαν χθες μειώσεις μέχρι 48,7% στα πράσινα τιμολόγια, με τη μέση μείωση να υπολογίζεται στο 29%. Στα κίτρινα (κυμαινόμενα) τιμολόγια οι μειώσεις έφτασαν το 53,8% με τη μέση μείωση στο 22%. Στα σταθερά (μπλε) τιμολόγια η μέγιστη και η μέση μείωση διαμορφώθηκε στο 12,6%.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε νέους τιμοκαταλόγους για τον Σεπτέμβριο, με το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος να μειώνεται κατά 14,8% και να διαμορφώνεται στη δεύτερη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων δώδεκα μηνών. Συγκεκριμένα, το κυμαινόμενο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν υποχωρεί από 0,15153 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Αύγουστο σε 0,129 ευρώ τον Σεπτέμβριο, ενώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα η τιμή ήταν 0,1594 ευρώ.

Σημαντική είναι και η μείωση στο κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4all της ΔΕΗ, το οποίο από 0,13898 ευρώ ανά κιλοβατώρα πέφτει στα 0,104 ευρώ, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας χρονιάς. Η ανακοίνωση της ΔΕΗ προκαλεί ισχυρή πίεση στον ανταγωνισμό της λιανικής αγοράς.

Ο ΗΡΩΝ ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη μείωση στα κυμαινόμενα τιμολόγια (-53,8%) και συγκεκριμένα στο Yellow One Home (-53,8%). Στα πράσινα τιμολόγια της εταιρείας, οι μειώσεις κινήθηκαν πάνω από τον μέσο όρο.

Στις ανακοινώσεις προηγήθηκε η Protergia, η οποία την περασμένη Πέμπτη προανήγγειλε μειώσεις έως 18% για τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα (-11,2% από τον Αύγουστο), ενώ το κίτρινο Value Deal on time προσφέρεται στην τιμή των 0,09093 ευρώ.

Αρνητικές τιμές

Οι μειώσεις των τιμολογίων από τους παρόχους που ανακοινώθηκαν χθες αποτυπώνουν την πορεία των χονδρικών τιμών στην αγορά τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφηκαν έξι συνεχόμενες ημέρες με αρνητικές τιμές ρεύματος. Τον Μάιο η χονδρική ήταν γύρω στα 83 ευρώ/μεγαβατώρα, τον Ιούνιο στα 85,5 ευρώ, τον Ιούλιο στα 100,5 ευρώ, ενώ τον Αύγουστο μειώθηκε στην περιοχή των 78 ευρώ/μεγαβατώρα.

Παράλληλα, προχωρά το πρόγραμμα εγκατάστασης έξυπνων μετρητών από τον ΔΕΔΔΗΕ, μέσω του οποίου επιδιώκεται να περιοριστεί και το πρόβλημα των ρευματοκλοπών, το κόστος των οποίων σήμερα επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές. Μέχρι τώρα έχουν εγκατασταθεί πάνω από 1,1 εκατομμύριο μετρητές, ενώ στόχος είναι έως το 2030 να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση όλων των παλαιών, ώστε ο αριθμός τους να φθάσει στα 7,5 εκατομμύρια «έξυπνους» μετρητές.