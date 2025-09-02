Η μείωση στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας έχει «ανάψει» τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων, οι οποίοι από την 1η Σεπτεμβρίου προχώρησαν σε σημαντικές μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια, φτάνοντας έως και το 48% σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Παράλληλα, η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για τη σύσταση Task Force στην Ε.Ε. σχετικά με τις τιμές ενέργειας και οι πρώτες συνεδριάσεις της ομάδας οδήγησαν στο να περιοριστεί η «ψαλίδα» στα χρηματιστήρια ενέργειας Ελλάδας και Αυστρίας τον προηγούμενο μήνα, φέρνοντας ευνοϊκές εξελίξεις για τα νοικοκυριά.

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, τα νοικοκυριά μπορούν να βρουν τιμές ακόμη και κάτω από τα 0,09 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

ΕΛΙΝΟΙΛ: μείωση 48,7% – νέο τιμολόγιο στα 0,08979 €/kWh από 0,17518 €/kWh τον Αύγουστο.

ΗΡΩΝ: μείωση 38% – το BASIC HOME στα 0,10962 €/kWh από 0,17711 €/kWh.

Eunice: μείωση 43% – στα 0,10282 €/kWh τα πράσινα οικιακά τιμολόγια.

Solar Energy: μείωση 31,5% – νέο τιμολόγιο στα 0,11041 €/kWh.

ΔΕΗ (Γ1/Γ1Ν): μείωση 14,5% – στα 0,12905 €/kWh.

Volton: 0,13504 €/kWh.

Elpedison: 0,15241 €/kWh.

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: 0,15742 €/kWh.

NRG: 0,159 €/kWh.

Protergia: 0,159 €/kWh.

ΖΕΝΙΘ: 0,16153 €/kWh.