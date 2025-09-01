Τι κι αν μόλις σήμερα μπήκε ο Σεπτέμβριος; Δεν υπάρχει πολιτικό στρατόπεδο που να μην έχει ξεκινήσει να μετράει τα δημοσκοπικά ευρήματα – και όσο ενδιαφέρον έχουν οι πρώτες ενδείξεις που έχει στα χέρια της η ΝΔ, άλλο τόσο έχουν και οι έρευνες της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Ειδικά όταν αυτές οι έρευνες δεν συμπίπτουν, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα: Στη Χαριλάου Τρικούπη, ας πούμε, δεν βλέπουν ανησυχητική τη διείσδυση που ενδεχομένως έχει ένα κόμμα Τσίπρα στο δικό τους κοινό. Σε διαφορετικές έρευνες, πάλι, άλλων ενδιαφερόμενων, η διείσδυση και υπάρχει και ανησυχητική (για τους πασόκους) είναι. Η κάθε πλευρά, πάντως, δρα με βάση τα στοιχεία που έχει στα χέρια της. Και εύχεται να έχει δίκιο.

ΒΑΦΤΙΣΙΑ

Αυτή η συζήτηση περί των νέων ξεκινημάτων Τσίπρα, πάντως, απασχόλησε και τα πηγαδάκια των πασοκικών στελεχών (οι περισσότεροι εκ των οποίων της εσωκομματικής αντιπολίτευσης) που βρέθηκαν στη βάφτιση της μικρής Ραφαηλίας, της κόρης του πράσινου βουλευτή Χαλκιδικής, Απόστολου Πάνα – με νονά την Ευαγγελία Λιακούλη. Το παρών έδωσαν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, η Χριστίνα Σταρακά, ο Αχμέτ Ιλχάν, οι νέες προσθήκες Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, αλλά και οι Παύλος Γερουλάνος και Χάρης Δούκας – ο πρώτος πιο λιγομίλητος από τον δεύτερο, μαθαίνω. Οχι ότι μίλησαν μόνο για τον Τσίπρα. Και για τα δικά τους μίλησαν, αλλά δεν είναι ώρα για τέτοια.

ΤΗΣ ΩΡΑΣ

Και το ότι δεν βγήκε τίποτα το ενδοπασοκικά ενδιαφέρον (που, τουλάχιστον, να μην είναι ευνόητο) από το ευχάριστο συναπάντημα δείχνει ότι βήματα υπέρ της συλλογικής προσπάθειας γίνονται –κι ας υπάρχει περιθώριο ακόμα για βελτίωση. Ας πούμε, περίπου την ίδια ώρα σήμερα θα γίνει η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη για τη «Μαύρη Βίβλο» και εκείνη του δημάρχου Αθηναίων για το αυτοδιοικητικό μέτωπο που ετοιμάζει στην ΚΕΔΕ. Αυτή η σύμπτωση θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν η μια πλευρά μιλούσε λίγο πιο συχνά με την άλλη, εκτιμούν οι κακοπροαίρετοι. Και τα παράλληλα μέτωπα απέναντι στην κυβέρνηση άσχημα δεν είναι πάντως για την αξιωματική αντιπολίτευση – αρκεί να παραμένουν πράσινα.

ΤΟΥΣ ΡΩΤΗΣΑΝ;

Σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου για την ΚΕΔΕ ποντάρω ότι θα γίνει αναφορά και στο θέμα του ανοίγματος της Βασιλίσσης Ολγας, για το οποίο πλακώνονται τρία υπουργεία με την Πλατεία Κοτζιά. Και οι μόνοι που δεν ερωτώνται είναι οι κάτοικοι του πολύπαθου αθηναϊκού κέντρου, που ζουν σε μια πόλη εμφανώς αφιλόξενη για όποιον δεν είναι τουρίστας. Και οι οποίοι σιχτιρίζουν κάθε μέρα στην Αρδηττού, από τότε που η μοναδική κυκλοφοριακή ανάσα έκλεισε χωρίς καμία συναίσθηση της πραγματικότητας της πόλης και όχι της ιδεατής μορφής της. Και τώρα δεν ανοίγει από πείσμα – γιατί αυτός που εξελέγη υποσχόμενος να βάλει στοπ στους Μεγάλους Περιπάτους (γιατί, κακά τα ψέματα, αυτό έγινε), δεν είναι δικός μας, αλλά των άλλων.