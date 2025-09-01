«ΤΑ ΝΕΑ» σήμερα αναδεικνύουν κενά στον τομέα του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας (ATC) της χώρας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αλλού. Οι ίδιοι οι αρμόδιοι και γνώστες του θέματος εντοπίζουν ελλείψεις σε προσωπικό, πεπερασμένο εξοπλισμό επιτήρησης και επικοινωνιών και επισημαίνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων αν δεν αντιμετωπιστεί. Θα προσθέσουμε πως ακόμη διανύουμε την τουριστική σεζόν, πράγμα που σημαίνει τον φόρτο πτήσεων αλλά πέραν αυτού προφανώς τα ραντάρ και η άρτια λειτουργία τους αφορούν όλες τις εποχές.

Μην κινδυνολογούμε όμως, προσφιλές σπορ των ΜΜΕ και του Νεοέλληνα, αλλά ας σημειώσουμε πως λύσεις υπάρχουν και στο πλαίσιο του εφικτού και άμεσα. Ενα σχέδιο ολιστικής ανάταξης της εναέριας κυκλοφορίας δρομολογείται και αναμένεται να εξειδικευθεί ενώ περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις (μεταξύ των οποίων η εφαρμογή νέων τεχνολογιών για παράδειγμα και άλλα). Εδώ θα πρέπει να υπάρξει κοινός οδικός χάρτης και σύμπραξη του υπουργείου Μεταφορών και της ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) αλλά και κοινός βηματισμός σε επενδύσεις στην αεροναυτιλία, εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες και απόκρουση όλων των κλασικών αγκυλώσεων του Δημοσίου που αποτρέπουν μια ταχύτατη επανόρθωση και προωθητική πολιτική στο εν γένει πεδίο.

Εδώ θα σημειώναμε με έμφαση την υποχρεωτικότητα στην υλοποίηση του νέου οργανογράμματος του Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για καλύτερο επιμερισμό των πολλαπλών αρμοδιοτήτων. Κι επειδή ακριβώς η αναμόρφωση της ΥΠΑ περνάει και από το νομοθετικό έργο, καμία καθυστέρηση δεν χωρά όπως και κανενός είδους στείρα αντιπαράθεση με αφορμή αυτό.