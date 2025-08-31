Μεγάλες ποινικές υποθέσεις, στις οποίες συναντώνται οι δρόμοι της Δικαιοσύνης και της πολιτικής, θα βρεθούν σε πρώτο πλάνο στο δικαστικό έτος που ξεκινά σε λίγες ημέρες.

Η Δικαιοσύνη, λόγω της φύσης των υποθέσεων που καλείται να χειριστεί, θα κινηθεί στον αστερισμό της πολιτικής. Και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και να μάθουμε πώς οι διαφορετικοί δικαστικοί σχηματισμοί σε όλα τα επίπεδα του δικαστικού συστήματος θα κρίνουν μια σειρά υποθέσεων που έχουν τεράστιο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό αντίκτυπο. Η τραγωδία των Τεμπών, οι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι τηλεφωνικές υποκλοπές και η πολύκροτη υπόθεση της Novartis συνθέτουν το παζλ των ποινικών υποθέσεων που αναντίλεκτα έχουν και πολιτική διάσταση.

ΤΕΜΠΗ

Δύο ανακρίσεις του Ειδικού Δικαστηρίου με κεντρικά πρόσωπα δύο πρώην υπουργούς της κυβέρνησης θα… τρέξουν τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο της διερεύνησης ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

Η πρώτη υπόθεση αφορά τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, για τον οποίο με απόφαση της Βουλής, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα) που αφορά το αποκαλούμενο μπάζωμα στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας, με τους πρώτους συγγενείς των θυμάτων να έχουν ήδη δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, καθιστώντας σαφή την πρόθεσή τους να είναι παρόντες σε όλα τα στάδια και αυτής της ανάκρισης.

Παράλληλα όμως, θα διεξάγεται και η κύρια ανάκριση για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος ελέγχεται ποινικά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τη Βουλή με βάση τη δικογραφία που είχε διαβιβάσει μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ο εφέτης – ειδικός ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης, ο οποίος… σκόνταψε σε τυχόν υπουργικές ευθύνες ύστερα από τις απολογίες στελεχών του αρμόδιου υπουργείου.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η εκκίνηση της ποινικής έρευνας και σε αυτή την υπόθεση, όπως και η τελική κρίση των ανώτατων δικαστών, οι οποίοι και σε αυτή περίπτωση με βούλευμά τους θα αποφασίσουν για το αν τελικά η υπόθεση θα φτάσει στο Ειδικό Δικαστήριο ή θα κλείσει με απαλλακτικό βούλευμα.

ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα βλέμματα σε αυτή την υπόθεση είναι στραμμένα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και, για να είμαστε ακριβείς, στις επόμενες κινήσεις του ελληνικού κλιμακίου των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, οι οποίοι και εν μέσω θέρους συνέχισαν την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού ώστε να είναι σε θέση άμεσα να προχωρήσουν στις επόμενες καθοριστικές κινήσεις τους για την πλήρη διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης. Οχι μόνο για τα μη πολιτικά πρόσωπα, αλλά και για σειρά βουλευτών που βρίσκονται στο εισαγγελικό «μικροσκόπιο».

Τηλεφωνικές υποκλοπές

Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, που συνδέεται ευθέως με την προστασία συνταγματικών αγαθών, φτάνει στο ακροατήριο για δεύτερη φορά – μετά την πρώτη αναβολή – στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα εκείνη 50 και πλέον πρόσωπα που βρίσκονται στη λίστα των μαρτύρων θα βρεθούν στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, στο εδώλιο του οποίου έχουν παραπεμφθεί τέσσερις επιχειρηματίες ιδιώτες μόνο για πλημμεληματικές πράξεις που αφορούν παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Απέναντι από τους κατηγορουμένους στα έδρανα υποστήριξης κατηγορίας θα βρεθούν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Η διεξαγωγή της δίκης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά σε δημόσια διαδικασία θα ακουστούν πράγματα που μέχρι σήμερα είχαν ειπωθεί πίσω από κλειστές πόρτες λόγω της μυστικότητας της προηγούμενης διαδικασίας.

Novartis

Πρόκειται για μία ακόμα υπόθεση που βρίσκεται στο δικαστικό προσκήνιο από το 2017 που ξεκίνησε η έρευνά της. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η απόφαση της Δικαιοσύνης για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες, για τους οποίους η εισαγγελέας κατά περίπτωση έχει ζητήσει την ενοχή τους για ψευδή κατάθεση σε βάρος συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων που είχαν εμπλακεί εξαιτίας των δικών τους καταθέσεων και στη συνέχεια οι φάκελοι έκλεισαν καθώς δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο.