Bόμβες κατά πολιτικών προσώπων, που η ίδια είχε εμπλέξει στην κατάθεση της με την κωδική ονομασία “Αικατερίνη Κελέση”, εξαπέλυσε στη σημερινή δίκη για την πολύκροτη υπόθεση της Novartis η άλλοτε γραμματέας και έμπιστο πρόσωπο τότε ισχυρού άνδρα της φαρμακοβιομηχανίας Κώστα Φρουζή, Μαρία Μαραγγέλη.

Η κατηγορούμενη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης στάθηκε από νωρίς το πρωί μπροστά στο δικαστήριο και ξεκίνησε την απολογία της βάζοντας ξανά στο κάδρο μια σειρά από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία η δικαιοσύνη έχει κλείσει τους φακέλους καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Πρόκειται για τα ίδια πολιτικά πρόσωπα που από την πρώτη στιγμή είχαν στραφεί εναντίον της Αικατερίνης Κελέση με.μηνυσεις τους με βάση τις οποίες διεξαγεται η σημερινή δίκη.

Η Μαρία Μαραγγέλη, όπως είπε προσλήφθηκε στη Novartis και εργάστηκε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018. “Εκ της θέσεως μου είδα άκουσα και έζησα αθέμιτες πρακτικές της εταιρίας. Όλα αυτά που είπα, είδα άκουσα και έζησα ήταν αληθινά και δεν έχουν καμία σχέση με τη λέξη ψέμα” είπε εμμένοντας στο περιεχόμενο των καταθέσεων που είχε δώσει ως προστατευόμενη μάρτυρας με τον κωδικό “Αικατερίνη Κελέση”.

Συγκεκριμένα η κατηγορούμενη είπε:

Το 2013 ο Φρουζής συνάντησε τον Αντώνη Σαμαρά. Πρώτα συνάντησε τον Δ. Πτωχό με τον οποίο είχε αναπτύξει στενή σχέση και μέσω αυτού κλείστηκε το ραντεβού. Λιγες μέρες μετά με πήραν τηλέφωνο από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού και μου είπαν να έχει μαζί του την ταυτότητα. Ο Φρουζής ήρθε στο γραφείο έχοντας μαζί του τη βαλίτσα που χρησιμοποιούσε, τροχήλατη. Μου ζήτησε να ετοιμάσω ένα non papper με τις απαιτήσεις που θα έθετε στο ραντεβού με τον κύριο Σαμαρά. Όταν άνοιξα τη βαλίτσα είδα μέσα στην τσάντα δεσμίδες χρημάτων. Προς έκπληξη μου… Η βαλίτσα τοποθετήθηκε από εμένα στο πορτ μπαγκάζ. Μετά με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να ενημερώσω τη γραμματέα του κυρίου Σαμαρά να τον διευκολύνουν για την είσοδο του στο Μέγαρο Μαξίμου και έτσι το αυτοκίνητο μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Όταν γύρισε άνοιξε την τσάντα και έβγαλε κάποια έγγραφα και τα χρήματα δεν ήταν εκεί. Ηταν άδεια.

Όταν άνοιξα την τσάντα και είδα τα λεφτά προσπάθησα να δείξω ψύχραιμη και να δείξω ότι δεν συνέβαινε κάτι. Εξάλλου ήταν καθημερινότητα τα χρήματα στο γραφείο του Φρουζή και ήταν γνωστές οι πρακτικές που πετυχαίνει τους στόχους η Novartis. Όπως είπε η κατηγορούμενη οι βασικοί στόχοι της εταιρείας ήταν να αποπληρωθούν τα χρέη και να μπουν καινούρια φάρμακα στην αγορά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Harvard Project στο οποίο, ισχυρίστηκε ότι έπαιξε ρόλο ο Ιωάννης Στουρνάρας . “Όλες αυτές οι καταθέσεις που δόθηκαν έγιναν με μεγάλο πρεσάρισμα, φόβο, άγχος, ατελείωτες ώρες. Είμαι άδικα σε αυτή τη θέση γιατί αυτά που είπα ήταν για πολιτικά πρόσωπα, το πολιτικό σύστημα το οποίο τώρα πρέπει κάποιον να ενοχοποιήσει. Δέκα ολόκληρα χρόνια είμαι μια ζωντανή νεκρή γιατί κουβαλάω το βάρος δύο παιδιών. Δέχθηκαν μπόουλινγκ από τα δημοσιεύματα ” ισχυρίστηκε στην απολογία της.

Στα μέσα του 2017, συνέχισε η κατηγορούμενη, η εταιρεία συγκέντρωσε όλο το προσωπικό στο αμφιθέατρο παρουσία του νομικού τμήματος και μας ενημέρωσαν ότι η εταιρεία βρισκόταν υπό έλεγχο από τις αμερικανικές αρχές με τις οποίες συνεργαζόμαστε και μας ζήτησε να έχουμε έγγραφα και non paper για να τα δώσουμε αν μας ζητηθούν. Μια ημέρα βρήκα στο γραφείο μου θυροκολλημένη μια κλήση από την εισαγγελία Διαφθοράς. Συνειδητά κατευθείαν πήγε το μυαλό μου σε αυτά που μας είχαν πει και μου είπε η προϊσταμένη του νομικού τμήματος ότι γίνεται έρευνα και στην Ελλάδα. Τέλος Οκτωβρίου 2017 πήγα στην Εισαγγελία και μου ζήτησαν να καταθέσω γιατί ήμουν ο άνθρωπος κλειδί με βάση όσα είχαν στη διάθεσή τους. Εγώ τους είπα για το φόβο μου.

Πρόεδρος: Όταν καταθέτετε για βαλίτσα που φτάνει στον πρωθυπουργό είναι πολύ σοβαρό.

Μαραγγέλη: Σκοπός μου δεν ήταν να κινηθεί δίωξη, δεν έχω μένος μαζί τους. Ήθελα μόνο να τα πω για να βγουν από πάνω μου.

Πρόεδρος: Αυτό που λέτε ήταν αντιφατικό με το να λέτε ότι μπήκε βαλίτσα στο Μέγαρο Μαξίμου

Μαραγγέλη: Είναι σοβαρό… Υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας σε τρεις συναντήσεις με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Μια φορά ο Φρουζης είπε “θα περάσω να αφήσω το φάκελο”. Πήγαμε στο υπουργείο. Ήμουν στη συνάντηση και είδα το φάκελο που δόθηκε μπροστά μου σε γραμματέα. Και δεύτερη φορά δόθηκε παρουσία μου φάκελος στο υπουργείο Υγείας. Την τρίτη φορά ο Φρουζής μπήκε μόνος του, μπήκε μέσα και έδωσε το φάκελο, 70, 50, 20 ήταν οι δεσμίδες των χρημάτων που έμπαιναν στο φάκελο όταν φεύγαμε από τη Νοβάρτις. Ήταν μεταφορά χρημάτων ξεκάθαρα. Ήταν η λεγόμενη win win σχέση. Η ίδια σχέση υπήρχε με την εταιρεία και με τον Γιάννη Στουρνάρα. Η μαμά εταιρεία διοχέτευσε μεγάλο ποσό σε όλα τα τμήματα. Ήταν σαν χταπόδι, έτσι ώστε να εκτελεστεί το πρόγραμμα Harvard Project. Σύμφωνα με αυτά που έλεγε ο Φρουζής έγιναν όλα αυτά. Στον Σαμαρά δεν ήμουν μπροστά αλλά όταν γύρισε μου είπε ότι παραδόθηκαν και γύρισε ικανοποιημένος.

Πρόεδρος: Για ποιο λόγο να σας εμπιστευτεί τόσο πολύ;

Μαραγγέλη: Ήμουν έμπιστο πρόσωπο για εκείνον.

Για την εταιρεία της Λίνας Νικολοπούλου η κατηγορούμενη είπε: Η Νικολοπούλου ερχόταν στο γραφείο και την είχα ακούσει να λέει στον Φρουζή “να πω ό,τι θέλεις στον Γιάννη”.

Για τον Ανδρέα Λοβέρδο τόνισε: Η σχέση χτίστηκε βήμα βήμα μέσω Μανιαδάκη και Μανιά, στα μέσα του 2011 που υπήρχε ο μεγάλος στόχος να μπουν δύο μεγάλα φάρμακα στην αγορά. Δόθηκαν χρήματα μέσω Βουλκίδη εγώ όμως δεν ήμουν μπροστά. Ο ίδιος μου έλεγε ότι τα χρήματα δόθηκαν, ο στόχος επιτεύχθηκε. Γιατί ο Φρουζης πάντα διατυμπάνιζε τους στόχους του γιατί από αυτά κρινόταν.

Σε άλλο σημείο η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η υπόθεση της Novartis ήταν και είναι σκάνδαλο. “Ο Φρουζής είχε φέρει την εταιρεία σαν να ήταν κράτος εν κράτει. Η εταιρεία ήταν το κράτος. Οι πολιτικές αποφάσεις επί υπουργίας Γεωργιάδη και Λοβέρδου έρχονταν σε draft και γίνονταν διορθώσεις και παρεμβάσεις για να γίνουν όλα προς το συμφέρον της εταιρείας. Και πριν πάνε οι αποφάσεις στον Τυπογραφείο έρχονταν οι αποφάσεις σε εμάς. Είμασταν αυτοί που ήλεγχαν τις αποφάσεις πριν βγουν”.

Για Μάριο Σαλμά: Το ίδιο συνέβαινε με τον Σαλμά. Οι συναντήσεις γίνονταν στο γραφείο του Σαλμά. Όταν επέστρεφε από συναντήσεις του με τον Σαλμά τον έλεγε αχάριστο και οι σχέσεις τους διαταράχτηκαν γιατί εκείνος είχε προσκολληθεί σε άλλη εταιρεία που ήταν θανάσιμος εχθρός της Novartis.

Για τον Δ. Αβραμόπουλο: Κατά τον Φρουζή δόθηκαν διακόσιες χιλιάδες ευρώ για τα εμβόλια Η1Ν1. Δεν ήμουν παρούσα. Ο ίδιος μου είπε ότι τα παρέδωσε. Και εδώ έγινε με βαλίτσα. Εδώ μου είχε πει το ποσό. Για τον κ. Σαμαρά δεν μου είπε το ύψος του ποσού, αλλά ήταν αρκετά.

Κείμενο σε εξέλιξη…