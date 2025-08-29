Περίφραξη και κάμερες θα προστατεύουν προσεχώς τον αρχαϊκό ναό του Απόλλωνα με τη μνημειακή θύρα εισόδου, την Πορτάρα, στο νησάκι Βάκχος στη Νάξο, μετά την επίμαχη φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας στις 27 Ιουλίου στην οποία απεικονιζόταν επισκέπτης να σηκώνει ημίγυμνος έναν αρχαίο λίθο και την έντονη διένεξη που προκάλεσε και έφτασε στα άκρα μεταξύ της δημοτικής Αρχής του νησιού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με αφορμή την προσωρινή περίφραξη του μνημείου.

Ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της περίφραξης του ημιτελούς ναού του Απόλλωνα που έχτισε ο τύραννος Λίγδαμις το 530 π.Χ., και των διάσπαρτων λίθων (αγελαίο οικοδομικό υλικό, καθώς τα μέλη με ανάγλυφη διακόσμηση φυλάσσονται) που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο. Η περίφραξη των καταλοίπων του ναού δεν αποτελεί καινοφανή λύση, καθώς ανάλογα μέτρα είχαν ληφθεί από το 1972 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οπότε η περίφραξη αντικαταστάθηκε με περισχοίνιση, ενώ την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν διαδρομές επισκεπτών και τοποθετήθηκαν δύο ενημερωτικές πινακίδες.

«Η επιθετική αύξηση του τουρισμού και η έλλειψη παιδείας των επισκεπτών απέδειξαν ότι το ψυχολογικό όριο της περισχοίνισης δεν αρκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Δημήτρης Αθανασούλης, που παρουσίασε δύο εναλλακτικές προτάσεις περίφραξης.

Η πρώτη, η οποία και προκρίθηκε, χαρακτηρίστηκε ως αναστρέψιμη, ευέλικτη και αποτρεπτική. Θα έχει συνολικό μήκος 160 μ. και θα αποτελείται από έξι αμμοβολημένα inox συρματόσχοινα ύψους 1,2 μ. Η δεύτερη, πιο βαριά, θα αποτελούνταν από μασίφ σιδηροσωλήνες ύψους 2,2 μ. (με δυνατότητα να μειωθεί σε 1,5 μ.) και δεν θα επέτρεπε εξωτερικά την καλή θέαση του μνημείου.

Στον σχεδιασμό προβλέπεται και η τοποθέτηση περιμετρικά του περιφραγμένου χώρου τεσσάρων ιστών ύψους 4 μ., στην κορυφή των οποίων θα τοποθετηθεί από μία κάμερα που θα συνδέεται με το αρχαιολογικό μουσείο, έτσι ώστε οι φύλακες να παρακολουθούν τον χώρο σε πραγματικό χρόνο και μέσω μεγαφώνων να καθοδηγούν τους επισκέπτες.

Σκέψεις για εισιτήριο

Το ζήτημα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των καμερών θα λυθεί από το υπουργείο Πολιτισμού, ενώ θα εξεταστεί και η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Στο μεταξύ το ΥΠΠΟ μελετά και το ενδεχόμενο μελλοντικά ολόκληρη η νησίδα να μετατραπεί σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο που θα λειτουργεί με εισιτήριο εισόδου.