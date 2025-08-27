Η δημοσιονομική στήριξη και μια ΕΚΤ που έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει τη μείωση των επιτοκίων στηρίζουν το ευρώ.

Η οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να ενισχυθεί καθώς τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης, ιδίως το πακέτο της Γερμανίας και η ευρωπαϊκή αμυντική πρωτοβουλία, αρχίζουν να εφαρμόζονται τα επόμενα τρίμηνα. Αυτά τα σχέδια έχουν ήδη ενισχύσει το κλίμα και θα πρέπει να στηρίξουν την πραγματική δραστηριότητα μέχρι τα μέσα του 2026, βοηθώντας τους ευρωπαϊκούς δείκτες ανάπτυξης να μειώσουν το χάσμα με τις ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πλησιάζει στο τέλος του κύκλου χαλάρωσης, με τα επιτόκια να είναι πιθανό να σταθεροποιηθούν μετά τις πρόσφατες μειώσεις. Το ευρώ συνεχίζει να επωφελείται από τον συνδυασμό ισχυρότερης ανάπτυξης, λιγότερης νομισματικής χαλάρωσης που ακολουθεί και του ρόλου του νομίσματος ως η προεπιλεγμένη εναλλακτική λύση για τους παγκόσμιους επενδυτές που αναζητούν διαφοροποίηση μακριά από το δολάριο ΗΠΑ. Επιπλέον, οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μειώσει την αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Ενώ η πρόοδος προς την επίλυση του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας θα μπορούσε να παράσχει πρόσθετη στήριξη στο ευρώ, η πορεία προς μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία παραμένει δύσκολη και αβέβαιη.

Τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ είναι απογοητευτικά, ωθώντας τις αγορές να επαναξιολογήσουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Αναμένουμε ότι η Fed θα συνεχίσει τον κύκλο χαλάρωσης τον Σεπτέμβριο, με πιθανές περαιτέρω μειώσεις σε κάθε συνεδρίαση φέτος.

Το βασικό μας σενάριο είναι η ισοτιμία ευρώ και δολαρίου να πλησιάσει περισσότερο την εύλογη αξία της, φτάνοντας στο μέγιστο κοντά στο 1,25 μέχρι τα μέσα του 2026, με τις αντισταθμιστικές δυνάμεις να βοηθούν την ισοτιμία να σταθεροποιηθεί μεταξύ 1,20 και 1,25 το 2026. Βλέπουμε τεχνικές στηρίξεις προς τα κάτω στις ισοτιμίες 1,145, 1,12 και 1,10. Προς τα πάνω βλέπουμε αντίσταση κοντά στο επίπεδο 1,18 και 1,20.

Σημαντική αβεβαιότητα παραμένει καθώς πλησιάζουμε στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε να ενισχύσει το κλίμα στην Ευρώπη και να βελτιώσει την πρόσβαση σε ενέργεια, ωφελώντας το ευρώ περισσότερο από όσο περιμένουμε. Οι πλήρεις επιπτώσεις των πρόσφατων δασμών θα γίνουν σαφείς μόνο το 2026, κάτι που θα μπορούσε να αντιστρέψει το πρόσφατο ράλι του ευρώ εάν η Ευρώπη πληγεί περισσότερο ή να ωθήσει την ισοτιμία υψηλότερα εάν μια επιδείνωση της οικονομίας των ΗΠΑ οδηγήσει σε έναν πιο ισχυρό κύκλο χαλάρωσης από τη Fed. Δομικά, τα επίμονα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το δολάριο ΗΠΑ.

Οι Constantin Bolz και Dominic Schnider είναι αναλυτές της UBS. Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης της ελβετικής τράπεζας για τους πελάτες της