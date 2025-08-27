Πολυμερής σύσκεψη για το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) στην οδό Πανεπιστημίου, υπό τον κεντρικό τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα. Σύμφωνα με όσα λένε στα «ΝΕΑ» πηγές με γνώση των συζητήσεων, ο διοικητής της ΤτΕ έκρουσε «καμπανάκι» προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κυβέρνηση, τράπεζες, servicers) ώστε να προχωρήσουν ταχύτερα οι ρυθμίσεις κόκκινων δανείων και παράλληλα να ενισχυθούν τα έσοδα από πλειστηριασμούς. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές διαψεύσθηκε το σενάριο νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οπως αναφέρουν οι πηγές, ο Γιάννης Στουρνάρας ζήτησε πιο πολλές βιώσιμες ρυθμίσεις με τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων (εξωδικαστικός μηχανισμός, πτωχευτικός κώδικας, ενέχυρα, αναχρηματοδοτήσεις).

Ποιοι συμμετείχαν

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Eurobank, Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank) και της CrediaBank, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers), η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση και o γενικός διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δημήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά της ΤτΕ συμμετείχαν επίσης η υποδιοικήτρια Χριστίνα Παπακωνσταντίνου και ο γενικός διευθυντής Γιάννης Τσικριπής.

Στόχος της σύσκεψης ήταν να συζητηθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα γύρω από το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος και ειδικά ο προβληματισμός που υπάρχει γύρω από τον χαμηλό ρυθμό απομείωσής του, καθώς οι πλειστηριασμοί σπανίως στέφονται με επιτυχία, με αποτέλεσμα οι servicers να διατηρούν σήμερα δάνεια συνολικής αξίας άνω των 78 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 72 δισ. ευρώ) αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μάλιστα, το ιδιωτικό χρέος που βρίσκεται στα χέρια servicers καταγράφει αύξηση τα τελευταία τρίμηνα, αφού στα μέσα του 2024 διαμορφωνόταν στα 69,8 δισ. ευρώ. Το συνολικό μη εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος στην ελληνική οικονομία (σε servicers και τράπεζες) υπολογίζεται πέριξ των 86 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 40% του ΑΕΠ της χώρας.

Μεγάλος «βραχνάς»

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά σύσκεψη με διευρυμένη συμμετοχή γύρω από το ιδιωτικό χρέος, που παραμένει ένας μεγάλος «βραχνάς» της ελληνικής οικονομίας. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη του περασμένου Μαΐου, ενώ η επόμενη αναμένεται να γίνει σε περίπου 6 μήνες. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, τέτοιες συσκέψεις θα επαναλαμβάνονται τακτικά ώστε να υπάρχει διαρκής επίβλεψη του ιδιωτικού χρέους και να δρομολογούνται προσεκτικές παρεμβάσεις αν και εφόσον κρίνονται απαραίτητες. Για την ώρα, κατατέθηκαν σκέψεις και προτάσεις, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι απτό στην παρούσα φάση. Αυτές, πάντως, δεν θα μεταφραστούν σε αλλαγές στη νομοθεσία ή στον πτωχευτικό κώδικα.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι έχει νομοθετηθεί ο διπλασιασμός του ΕΝΦΙΑ από το 2026 για τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στα χέρια servicers και τραπεζών, ώστε να πέσουν πιο γρήγορα στην αγορά. Από τη μεριά τους, οι servicers ζητούν την παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων από τις τράπεζες ώστε να μπορέσει να απορροφηθεί η προσφορά κατοικιών μέσω πλειστηριασμού και να μη χάσουν την αξία τους τα υποθηκευμένα ακίνητα.