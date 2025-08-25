Αντε κι από Αύγουστο χειμώνα. Διότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.

Καλοκαίρι ή χειμώνας, το Ισραήλ πολεμάει στη Γάζα και οι «φριπαλεστάιν» κυνηγούν ισραηλινούς τουρίστες.

Καλοκαίρι ή χειμώνας, ο Τραμπ κάνει ειρήνη στην Ουκρανία. Ελεγε πως θα την έκανε «μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες» αλλά έχει πέσει έξω κανένα οκτάμηνο.

Καλοκαίρι ή χειμώνας, μια ομάδα συμπολιτών μας ζει «περιμένοντας τον Τσίπρα» («ΤΑ ΝΕΑ», 20/8). Κανένα πρόβλημα. Και ο διπλανός μου στην παραλία περίμενε πέντε ώρες για μια ξαπλώστρα κι ένα μοχίτο.

Γενικώς γυρίζοντας από τις διακοπές γυρίζουμε στα κυβικά μας. Στα κυβικά του καθενός.

Η κυβέρνηση στην ηλικία της, έξι χρόνια, δεν τη λες και πρωτόβγαλτη.

Το ΠΑΣΟΚ στις αντεπιθέσεις έχει κάνει πιο πολλές κι από τον στρατηγό Νιβέλ στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με ανάλογη επιτυχία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά ή το Κίνημα Στεφανουά (τους μπερδεύω…) στα μανιαμούνια τους.

Και ο Βελόπουλος στην… τσάντα!

Δεν κάνω πλάκα. Στις 4 Αυγούστου ο Βελόπουλος ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής με άγνωστο σκοπό.

Απογοητευμένος διαπιστώνει «λαγός ο Φλωρίδης» διότι ο υπουργός «έγινε καπνός». Αλλά τουλάχιστον «άφησε την τσάντα του στα υπουργικά έδρανα», πιθανώς για να επιστρέψει.

Τι να κάνει λοιπόν κι ο Βελόπουλος; «Άνοιξε διάλογο με την τσάντα του Φλωρίδη» (ανάρτηση Κ. Βελόπουλου στο Χ, 4/8).

Ελπίζω τώρα που ανοίγει η Βουλή να μάθουμε τι είπε ο Βελόπουλος στην τσάντα και τι απάντησε η τσάντα στον Βελόπουλο. Μην το κάνουμε σαν τον Τσίπρα που περιμένει να ανοίξουν τα σχολεία.

Πάλι καλά δηλαδή που άφησε τους άλλους στο πόδι του να ξεσκεπάζουν την κυβέρνηση.

Ήδη στις 8 Ιουλίου ο Δ. Κουτσούμπας είχε καταγγείλει ότι «το σουβλάκι με πίτα, το γνωστό πιτόγυρο, έχει πάει 3 και 3,5 ευρώ» (ομιλία στη Βουλή). Πανικός στο Μαξίμου.

Πιάνουν οι άλλοι αριστεροί το νόημα. Σου λέει «οι νεοφιλελεύθεροι θα μας κόψουν το πιτόγυρο να το ρίξουμε στο σούσι».

Στις 19 Αυγούστου ο Ζαχαριάδης που είναι κάτι στον ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι το σουβλάκι από 3,5 ευρώ που το έτρωγε ο Κουτσούμπας έχει πάει στα 5 ευρώ λόγω της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης (ανακοίνωση 19/8). Κάπου 50% αύξηση σε σαράντα μέρες.

Ευτυχώς βγαίνει καπάκι ο Καλπάκης (υποθέτω ότι κι αυτός είναι ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι τέτοιο…) και λέει ότι τέρμα τα καλαμπούρια διότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένος να τσακωθεί με τα καρτέλ» (δήλωση 19/8).

Τώρα δεν τρέχει μόνο το Μαξίμου. Τρέχει και το καρτέλ των σουβλατζήδων.