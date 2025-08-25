Τα περίεργα της ΑΔΑΕ

Κάτι περίεργα συμβαίνουν στην ΑΔΑΕ, όπως εγκύρως πληροφορήθηκα, στην ΑΔΑΕ που παραμένει ακέφαλη μετά την παραίτηση του προέδρου Χρ. Ράμμου. Η πρόσφατη αλλαγή συσχετισμών που επιχείρησε η κυβέρνηση στη σύνθεση της Αρχής έχει δώσει την ευκαιρία σε διάφορους εντεταλμένους της να αλωνίζουν, εις βάρος και της λειτουργίας, αλλά και του κύρους της. Περιήλθε δε σε γνώση μου ακραίο περιστατικό, αφορών στην κατεπείγουσα ενημέρωση που ζήτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να αποφανθεί τον Νοέμβριο, επί προσφυγής του συναδέλφου μου δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος ζήτησε και αυτός (όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης) να ενημερωθεί επί των λόγων της παρακολούθησής του, αλλά η ΕΥΠ αρνείται σθεναρά. Η νομική υπηρεσία της ΑΔΑΕ ετοίμασε την ενημέρωση, περιγράφοντας καταλεπτώς τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της σχετικά με την παρακολούθηση του δημοσιογράφου. Αλλά στο παρά 1′, πριν η ενημέρωση σταλεί στο ΣτΕ, αλλόφρονα μέλη της Αρχής, προσκείμενα στην κυβερνητική πλειοψηφία, παρενέβησαν εντελώς άκομψα, απαιτώντας τη «διόρθωσή» της. Με την επίκληση δε του «Μεγάρου Μαξίμου», το οποίο «ενδιαφέρεται»!

Εγώ τώρα αυτά δεν τα πιστεύω. Ειδικά για το «ενδιαφέρον» του «Μεγάρου Μαξίμου». Αφού έχουν δηλώσει ότι δεν είχαν καμία σχέση με τις παρακολουθήσεις. Γιατί να ενδιαφέρονται εκ των υστέρων γι’ αυτές; Απορία το έχω…

(Πάσα εξήγηση δεκτή…)

Εμφυλη βία

Η πρωτογενής, φρικτή και αποτρόπαιη είδηση είναι ότι στον Βόλο ένας βλαμμένος δολοφόνησε τη σύζυγό του, γιατί το θολωμένο του μυαλό είχε πλάσει μια ιστορία, σύμφωνα με την οποία η άτυχη γυναίκα τον απατούσε. Η είδηση είναι ελλιπής. Κανονικά έπρεπε να λέγεται και να γράφεται ότι ένας ακόμη (βλαμμένος ή όχι, αδιάφορο) σκότωσε τη γυναίκα του. Στον μακρύ και βαρυφορτωμένο κατάλογο της έμφυλης βίας, ειδικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, προστέθηκε και η κοπέλα, νέα μάνα, στον Βόλο. Επιδέχεται αυτό το τραγικό γεγονός αντιπολίτευση; Δεν επιδέχεται, εκτός κι αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθείς να επιβιώσεις ενόψει της επερχόμενης διάλυσης λόγω κόμματος Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, με αφορμή τον φόνο στον Βόλο, την «έπεσε» στον Μητσοτάκη. Ο οποίος αρνείται, λέει, «πεισματικά να προβεί στη νομική αναγνώριση του όρου “γυναικοκτονία”, αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών»!!!

Αντιπολίτευση για τα μπάζα

Γιατί αρνείται ο Κυριάκος, και μάλιστα «πεισματικά», να αναγνωρίσει νομικά τη «γυναικοκτονία», δεν το καθιστά σαφές η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Αμα κάνεις αντιπολίτευση για τα μπάζα, το τελευταίο που σε απασχολεί είναι κάτι τέτοια.

Το ουσιώδες είναι ότι οι συριζαίοι σύντροφοι δεν εξηγούν στην ανακοίνωση πώς θα λειτουργήσει ανασταλτικά η νομική κατοχύρωση της «γυναικοκτονίας» στον κάθε τρελό δολοφόνο που αποφασίζει να σκοτώσει τη σύντροφό του, αλλά την τελευταία στιγμή, πριν σηκώσει το όπλο ή το μαχαίρι να πλήξει το θύμα του, θα πει, ααα, μάλλον δεν θα το κάνω, άκουσα ότι η «γυναικοκτονία» είναι πλέον ξεχωριστό αδίκημα. Τι παλαβομάρες είναι αυτές; Ποιος τις σκέφτεται και σε τι αποσκοπεί; Ο φόνος είναι φόνος και η αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής είναι ένα, ενιαίο, και γι’ αυτό απολύτως καταδικαστέο, αδίκημα. Ο φόνος δεν διακρίνει φύλο, δεν έχει χρώμα, ούτε κόμμα, ούτε ταξικό χαρακτήρα.

Αυτό ίσχυε πάντα, και όπου επιχειρήθηκε να καθιερωθεί ως «διακριτό» αδίκημα, το αποτέλεσμα ήταν μηδέν! Μια πρόσφατη έρευνα του βρετανικού πανεπιστημίου Queen Mary στο Μεξικό, όπου έχει καθιερωθεί η «γυναικοκτονία» ως νομικός όρος, αποκάλυψε ότι οι δολοφονίες γυναικών καθόλου δεν μειώθηκαν.

Κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα των προηγούμενων δεκαετιών.

Δίκτυο προστασίας

Επιμύθιο: αντί να ασχολούνται τα κόμματα με παρόμοιες ανούσιες διεκδικήσεις που δεν επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα, θα ήταν καλύτερα να πίεζαν την κυβέρνηση να οργανώσει ουσιαστικό δίκτυο προστασίας των κακοποιημένων γυναικών. Ακόμη και με τη δημιουργία προστατευμένων θυλάκων στις μεγάλες πόλεις, όπου οι γυναίκες αυτές θα μπορούν να καταφεύγουν και να ζουν σε συνθήκες άνεσης, και οι ίδιες και τα παιδιά τους, μέχρι να ξεθυμάνει η τρέλα του κάθε «άντρα» εκεί έξω…

Επίσης να πιέσουν για να ξεκινήσει μια καμπάνια, ευρείας κλίμακας, με παράλληλη ενίσχυση των δομών της πολιτείας, με στόχο να παρακινηθούν οι γυναίκες που υφίστανται έμφυλη βία να σπάσουν τη σιωπή τους. Να μιλήσουν στις Αρχές και οι Αρχές να πράξουν αντιστοίχως ό,τι πρέπει για να προλάβουν το κακό.

Τα υπόλοιπα είναι ανέξοδος φεμινισμός και «να ‘χαμε να λέγαμε, και να ‘χουμε να πούμε».

Η καταστροφή της Πάτμου

Εχω ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα με την καταστροφή που υφίσταται η Πάτμος. Βρέθηκα μερικές ημέρες, στις αρχές Αυγούστου, στο νησί της Αποκάλυψης και διαπίστωσα με τα ίδια μου τα μάτια ποιο είναι το αποτέλεσμα αν συνδυαστούν μερικά στοιχεία όπως ο υπερτουρισμός, η έλλειψη σοβαρών έργων υποδομής και μια ανίκανη δημοτική Αρχή, η οποία αδυνατεί να διαχειριστεί έστω και τις υποτυπώδεις υπάρχουσες υποδομές. Στην υπέροχη Χώρα, ένα συγκρότημα μνημειακού χαρακτήρα, που η Ελλάδα θα έπρεπε λόγω της Ιεράς Μονής να το προβάλλει και αντιστοίχως να το «πουλάει» παγκοσμίως ως κορυφαίο μνημείο της χριστιανοσύνης, οι βρύσες τρέχουν ένα καφέ, δύσοσμο, αποκρουστικό στην εμφάνισή του υγρό. Οταν τρέχουν. Διότι, τις ημέρες που βρισκόμουν εγώ εκεί, η Χώρα είχε διακοπή νερού επί 5ήμερο. Κι όταν αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της, υπήρχαν περιοχές στα δυτικά της Χώρας όπου το «νερό» αυτό δεν έφτασε ποτέ.

Και μετά ήταν η διάχυτη, παντού, στη Χώρα ή στη Σκάλα, χαρακτηριστική οσμή ενός βόθρου που ξεχειλίζει. Που «έσπαγε» μύτες. Ντόπιων και τουριστών. Για να αποκαλυφθεί, μέρες αργότερα, ότι ο βιολογικός καθαρισμός του νησιού, που κόστισε εκατομμύρια, εδώ και τρία χρόνια, από το 2022, δεν λειτουργεί, και τα λύματα πέφτουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα!! Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη δημόσια υγεία.

Το υπουργείο Εσωτερικών δεν πρέπει να ρίξει μια ματιά στην «περίπτωση» της Πάτμου; Το υπουργείο Τουρισμού; Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου; Τι άλλο πρέπει να γίνει, δηλαδή, για να παρέμβουν;

Νέος κύκλος ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο συνάδελφος κύριος «Βηματοδότης» υποστήριζε χθες ότι επικρατεί μια ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου ενόψει της αποστολής στη Βουλή νέου πακέτου στοιχείων που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πως εξ αυτού του λόγου ο Πρόεδρος Νικήτας, της Βουλής, μετέθεσε κατά τρεις εβδομάδες την έναρξη των εργασιών της μπαζο-Εξεταστικής λόγω ΔΕΘ και εμφάνισης Κυριάκου. Αυτό το τελευταίο είναι και η μη γνωστή έως τώρα είδηση. Ολοι πίστευαν (πιστεύαμε…) ότι το έργο της θα ξεκινούσε σήμερα, με το άνοιγμα της Βουλής, ώστε σε ένα τρίμηνο, όπως είναι και ο χρόνος που έχει οριστεί, να έχει ολοκληρωθεί το έργο της. Φευ, μετατέθηκε, άρα λογικά θα πιάσουμε και τον Ιανουάριο με ΟΠΕΚΕΠΕ και τα «χαΐρια» της δεξιάς πολυκατοικίας.

Επανέρχομαι: οι επιμελείς αναγνώστες της στήλης θα ενθυμούνται πως ήδη από τα μέσα Ιουλίου, ύστερα από μια σχετική ενημέρωση, είχα αναφέρει εδώ ότι επίκειται νέος «φάκελος» αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πως πρόκειται για στοιχεία που προήλθαν από την επεξεργασία των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών είτε μελών του κυκλώματος είτε πολιτικών προσώπων που συμφύρονται με αυτά. Είχα σημειώσει τότε ότι ακούγεται («ακούγονται» για την ακρίβεια!) καμιά 30αριά πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές κατά βάση. Είχα βρει υπερβολικό τον αριθμό, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται απίθανο.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνω να περιμένουμε – «φραπέδες» και «χασάπηδες» σε νέες περιπέτειες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο…