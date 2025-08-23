«Δεν είναι νερό με λύματα, αλλά λασπόνερο», ισχυρίζεται ο δήμαρχος Πάτμου, κ. Νικήτας Τσαμπαλάκης μιλώντας στα «Νέα», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι παραδέχεται πως ο Βιολογικός Καθαρισμός του νησιού υπολειτουργεί.

Υπενθυμίζεται ότι σάλος έχει προκληθεί στο νησί της Πάτμου ύστερα από την αναστολή λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού που είχε ως αποτέλεσμα πέρα από την έντονη δυσοσμία, η οποία ταλαιπώρησε κατοίκους και τουρίστες, να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου εικόνες που δείχνουν καφέ τρεχούμενο νερό από βρύσες σπιτιών και σε αυλές. Έντονη είναι η ανησυχία για τους κινδύνους που ελλοχεύουν αναφορικά με τη δημόσια υγεία.

Το θέμα ανέδειξε η τοπική εφημερίδα «Πατμιακά Χρονικά», σύμφωνα με δημοσίευμα της οποίας το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες, λόγω σοβαρών μηχανικών βλαβών. Η εικόνα που καταγράφεται είναι δραματική. Τα λύματα φέρονται να καταλήγουν χωρίς καμία επεξεργασία στη θάλασσα, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση, έντονη δυσοσμία και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Επιπλέον, όπως καταγγέλλουν περίοικοι, τα βυτιοφόρα με τα βοθρολύματα εισέρχονται τις βραδινές ώρες στο χώρο του Βιολογικού και αδειάζουν το περιεχόμενο στις δεξαμενές, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν και παραμένοντας εκεί όλη τη νύχτα, διαχέουν την οσμή, ενώ την επομένη ημέρα ανοίγονται οι κρουνοί και τα λύματα πηγαίνουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα, με ό, τι αυτό συνεπάγεται, αφού στις δεξαμενές εισέρχονται τα νέα λύματα δικτύου αποχέτευσης, αλλά και των βυτιοφόρων των βοθρολυμάτων.

Ο δήμαρχος Πάτμου, απαντώντας στα παραπάνω δημοσιεύματα, τα χαρακτήρισε «δημοσιογραφική αλητεία» και προσπάθεια να δυσφημιστεί το νησί.

Αρχικά δήλωσε ότι το καφέ χρώμα στο νερό δεν είναι κάτι καινούριο αλλά μία κατάσταση που υφίσταται εδώ και χρόνια καθώς η Πάτμος έχει ένα «υποβαθμισμένο παλιό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης».

Επεσήμανε ότι τα βυτιοφόρα αναγκάζονται να πετούν τα λύματα στις δεξαμενές του Βιολογικού Καθαρισμού γιατί δεν υπάρχει άλλο μέρος να τα εναποθέσουν. Ακόμα, ξεκαθάρισε ότι το καφέ χρώμα είναι πράγματι κακής ποιότητας νερό αλλά δεν περιέχει λύματα μπορεί όμως να περιέχει χώμα.

Ο κ. Τσαμπαλάκης γνωστοποίησε ότι αναμένεται να κατέβει στην Πάτμο κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, αποτελούμενο από οκτώ άτομα και πέντε οχήματα, για αυτοψία και υλοποίηση του μελλοντικού σχεδιασμού επιδιόρθωσης του συστήματος.

Μέχρι το τέλος της χρονιάς, όπως είπε, θα μεριμνήσει για τον σχεδιασμό ενός νέου συστήματος αποχέτευσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι θα γίνει στο μεταξύ διάστημα με τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Ως προς το γιατί δεν είχε λυθεί το πρόβλημα μέχρι τις 28 Ιουλίου όπως είχε αρχικά πει εξήγησε ότι τα προβλήματα στους δήμους δεν λύνονται από τη μία στιγμή στην άλλη και ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που μετρά ήδη 9 χρόνια ύπαρξης. Τέλος, ως προς τη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό που προέκυψε τον Αύγουστο, είπε ότι δύτες έχουν κάνει αυτοψία και ότι το πρόβλημα θα συμπεριληφθεί στους παραπάνω τρόπους αντιμετώπισης.