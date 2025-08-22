Μεγάλο πρόβλημα προκαλεί σε κατοίκους και τουρίστες στην Πάτμο η αναστολή λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού, καθώς η δυσοσμία είναι έντονη και τα λύματα καταλήγουν χωρίς καμία επεξεργασία στη θάλασσα, προκαλώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Το θέμα ανέδειξε η τοπική εφημερίδα «Πατμιακά Χρονικά», σύμφωνα με δημοσίευμα της οποίας το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες, λόγω σοβαρών μηχανικών βλαβών. Η εικόνα που καταγράφεται είναι δραματική. Τα λύματα φέρονται να καταλήγουν χωρίς καμία επεξεργασία στη θάλασσα, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση, έντονη δυσοσμία και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σαν να μην φθάνει η βλάβη στο εργοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμού, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται μαρτυρίες περιοίκων, τα βυτιοφόρα με τα βοθρολύματα εισέρχονται τις βραδινές ώρες στο χώρο του Βιολογικού και αδειάζουν το περιεχόμενο στις δεξαμενές, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν και παραμένοντας εκεί όλη τη νύχτα, διαχέουν την οσμή, ενώ την επομένη ημέρα ανοίγονται οι κρουνοί και τα λύματα πηγαίνουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα, με ό, τι αυτό συνεπάγεται, αφού στις δεξαμενές εισέρχονται τα νέα λύματα δικτύου αποχέτευσης, αλλά και των βυτιοφόρων των βοθρολυμάτων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ιδιώτης που διαμένει στην περιοχή Χοχλακά, με αναφορά προς τον Δήμο απείλησε με προσφυγή στον Εισαγγελέα, εάν δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα, για να επικοινωνήσει ο δήμαρχος μαζί του στις 28 Ιουλίου και να τον καθησυχάσει, λέγοντας του ότι σε δύο εβδομάδες το πολύ θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Ωστόσο, κοντεύει να φύγει και ο Αύγουστος και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα και κανένας δεν γνωρίζει, πότε θα λειτουργήσει ο Βιολογικός κανονικά.