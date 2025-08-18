Σοβαρό πρόβλημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά, όταν, λόγω βλάβης στο αποχετευτικό σύστημα, λύματα άρχισαν να κατακλύζουν το πεζοδρόμιο και να φτάνουν μέχρι την παραλία, δίπλα στις ξαπλώστρες.

Ο δρόμος της περιοχής μετατράπηκε σε ποτάμι ακαθαρσιών, με την έντονη δυσοσμία να προκαλεί αγανάκτηση σε κατοίκους και λουόμενους, σύμφωνα με το zapranews.gr.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα συνεργείο της ΔΕΥΑΧ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων) προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βλάβη και να περιοριστεί η ρύπανση.