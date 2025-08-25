Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ανακοίνωσαν (την Πέμπτη) συμφωνία-πλαίσιο που έδωσε έμφαση στη συμφωνία τους της 27ης Ιουλίου. Οι γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες: οι ΗΠΑ θα εισπράττουν δασμούς 15% στα περισσότερα αγαθά από την ΕΕ, ενώ η ΕΕ θα καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά αγαθά από τις ΗΠΑ. Η ΕΕ δίνει επίσης κάποιες δύσκολες στην εφαρμογή υποσχέσεις, π.χ. για την αγορά ενέργειας από τις ΗΠΑ και την αύξηση των επενδύσεων στις ΗΠΑ. Η συμφωνία προβλέπει επίσης βελτιωμένη πρόσβαση των ΗΠΑ στην αγορά της ΕΕ.

Ενώ η συμφωνία είναι άνιση (ειδικά οι πολύ υψηλότεροι δασμοί από τις ΗΠΑ), βασίζεται περαιτέρω στην προηγούμενη συμφωνία, μειώνοντας την ακραία αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική που είχε εισαγάγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τις αρχικές απειλές του για δασμολογικούς περιορισμούς στις 2 Απριλίου. Οι εταιρείες είναι πλέον τουλάχιστον σε θέση να προγραμματίσουν ξανά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Είναι απίθανο η ΕΕ να μπορέσει να επαναδιαπραγματευτεί τους δασμολογικούς συντελεστές των ΗΠΑ σύντομα. Η άνιση συμφωνία αντανακλά σε κάποιον βαθμό και τη γεωπολιτική ανισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών, με τους ευρωπαίους ηγέτες να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ για στρατιωτική ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι τα νέα έσοδα από τους δασμούς θα καλύψουν μέρος του κενού στα δημόσια οικονομικά τους. Σε θετική νότα, ορισμένες από τις διατάξεις της συμφωνίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποια απαραίτητη μείωση της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας.

Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

Η ΕΕ θα καταργήσει όλους τους δασμούς σε βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ.

Η ΕΕ θα παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά σε σειρά από θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν δασμό 15% (ή υψηλότερο) στα περισσότερα προϊόντα από την ΕΕ.

Στα φαρμακευτικά προϊόντα, τους ημιαγωγούς και την ξυλεία από την ΕΕ οι ΗΠΑ θα έχουν μέγιστο δασμό 15%.

Οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τους δασμούς τους σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων από την ΕΕ στο 15% (σε σύγκριση με 27,5% προηγουμένως), με την επιφύλαξη της επίσημης υποβολής νομοθετικής πρότασης από την ΕΕ για την κατάργηση των δασμών προς τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν χαμηλότερους δασμούς σε συγκεκριμένα προϊόντα: από την 1η Σεπτεμβρίου θα εφαρμόζουν χαμηλούς συντελεστές σε όλα τα αεροσκάφη και τα ανταλλακτικά αεροσκαφών, στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα και τα συστατικά τους και στις χημικές πρόδρομες ουσίες. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ενδέχεται επίσης να προσθέσουν περαιτέρω τομείς και προϊόντα σε αυτόν τον κατάλογο αργότερα. Όσον αφορά τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα παράγωγά τους προϊόντα, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας για την προστασία των αντίστοιχων αγορών τους από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Ο Σάλομον Φίντλερ είναι οικονομολόγος της Berenberg. Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης της γερμανικής τράπεζας για τους πελάτες της.