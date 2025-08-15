Δημοφιλή
Η Κομισιόν ανοίγει την αναθεώρηση του Κανονισμού Ξένων Επιδοτήσεων (FSR)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε τη διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού για τις Ξένες Επιδοτήσεις (FSR), καλώντας επιχειρήσεις, δικηγορικά γραφεία, συμβούλους, δημόσιες αρχές και ερευνητές να καταθέσουν απόψεις έως τις 18 Νοεμβρίου 2025. Τα ευρήματα θα τροφοδοτήσουν την πρώτη έκθεση αναθεώρησης που θα αποσταλεί σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, με ορίζοντα παρουσίασης τον Ιούλιο του 2026. Η […]
Πεκίνο εναντίον δύο ευρωπαϊκών τραπεζών
Η Κίνα απαγορεύει συναλλαγές με τις λιθουανικές Urbo Bankas και Mano Bankas σε αντίποινα για την ένταξη δύο κινεζικών τραπεζών στο 18ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ
Bitcoin: Τρία ακραία σενάρια για το πώς θα κλείσει τη χρονιά
Από νέο ιστορικό υψηλό έως βουτιά 45%
Κίνδυνος χρεοκοπίας για την εταιρεία που ήθελε να βγάλει το κρέας από τη διατροφή μας
Σε συνθήκες χρεοκοπίας πλησιάζει η εταιρεία Beyond Meat. Το τέλος της μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν προδιαγεγραμμένο, καθώς η καινοτομία δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η εταιρεία ήταν πρωτοπόρος στον χώρο των φυτικών κρεάτων που προσομοιάζουν το παραδοσιακό κρέας, όμως η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας προϊόντων δεν […]