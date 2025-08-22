Ελπίδες για συνολικότερη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ δημιουργούνται μετά τη νέα προσέγγιση των δύο πλευρών. Η Ουάσιγκτον φαίνεται ότι χρησιμοποιεί το μεγάλη της γεωπολιτική και οικονομική ισχύ για να επιβάλλει βασικούς όρους προς τις Βρυξέλλες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν τις πιέσεις από διαφορετικές χώρες της ΕΕ με διαφορετικά προϊόντα και συμφέροντα.

Μετά την κοινή γραπτή δήλωση των δύο πλευρών χθες Πέμπτη 21 Αυγούστου που πάει ένα βήμα παραπέρα η συνολική εμπορική συμφωνία του Ιουλίου, γίνεται πιο στενή η διμερής συνεργασία για βασικά θέματα εμπορίου.

Τα βασικά σημεία της προσέγγισης αυτής τα παρουσιάζει σήμερα η ηλεκτρονική έκδοση των Νέων, μα βάση ανάλυση της γερμανικής τράπεζας Berenberg που κάνει λόγο για περαιτέρω μείωση της αβεβαιότητας στο εμπόριο.

Αναφορικά με τους ίδιους τους δασμούς:

-Η ΕΕ θα καταργήσει όλους τους δασμούς σε βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ.

-Η ΕΕ θα παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά σε σειρά από γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ.

-Οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν δασμό τουλάχιστον 15% στα περισσότερα προϊόντα από την ΕΕ.

-Στα φαρμακευτικά προϊόντα, τους ημιαγωγούς και την ξυλεία από την ΕΕ, οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν μέγιστους δασμούς 15%.

-Οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς τους σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων από την ΕΕ στο 15% από 27,5% προηγουμένως, με την επιφύλαξη της επίσημης υποβολής νομοθετικής πρότασης από την ΕΕ για την κατάργηση δασμών που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες στις ΗΠΑ.

– Η εμπορική συμφωνία ΕΕ– ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά με τους σχετικούς κλάδους να αντιδρούν

-Οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν χαμηλότερους δασμούς σε συγκεκριμένα προϊόντα: Από την 1η Σεπτεμβρίου, θα χρεώνουν χαμηλότερους δασμούς σε σπάνιους φυσικούς πόρους, σε όλα τα αεροσκάφη και τα ανταλλακτικά αεροσκαφών, στα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα και τα συστατικά τους και στις χημικές πρόδρομες ουσίες. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ενδέχεται επίσης να προσθέσουν περαιτέρω τομείς και προϊόντα σε αυτόν τον κατάλογο αργότερα.

-Όσον αφορά τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα παράγωγά τους προϊόντα, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας για την προστασία των αντίστοιχων αγορών τους από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ τους, μεταξύ άλλων μέσω λύσεων δασμολογικών ποσοστώσεων.

Οι δεσμεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για περαιτέρω συνεργασία περιλαμβάνουν επίσης τα εξής:

-Η ΕΕ έχει υποσχεθεί να προμηθευτεί υγροποιημένο φυσικό αέριο, πετρέλαιο και προϊόντα πυρηνικής ενέργειας αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ έως το 2028. Δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργήσει αυτό, δεδομένης της κλίμακας των προβλεπόμενων αγορών και του γεγονότος ότι αυτά τα προϊόντα διακινούνται από εταιρείες. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να μειώσουν τα μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο ενέργειας.

-Η ΕΕ σκοπεύει να αγοράσει από τις ΗΠΑ μικροτσιπ για τεχνητή νοημοσύνη αξίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως και με τις αγορές ενέργειας, ο μηχανισμός για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ασαφής, σημειώνει ο οίκος. Οι ΗΠΑ θέλουν να διευκολύνουν τέτοιες εξαγωγές μόλις η ΕΕ υιοθετήσει απαιτήσεις ασφάλειας τεχνολογίας παρόμοιες με τις ΗΠΑ, οι οποίες θα αποτρέψουν τη διαρροή τεχνολογίας σε μη φιλικά κράτη.

-Η ΕΕ σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις αγορές αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά που να συνδέονται με αυτήν την υπόσχεση, παρόλο που οι κυβερνήσεις έχουν πολύ πιο άμεσο έλεγχο σε αυτό από τις αγορές ενέργειας ή τσιπ υπολογιστών. Αυτό εντείνει τις αμφιβολίες για το αν όλες οι δεσμεύσεις αγοράς θα εκπληρωθούν τελικά. Ωστόσο, η συμφωνία σηματοδοτεί ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στις χώρες της ΕΕ να αγοράσουν αμερικανικό εξοπλισμό αιχμής, εάν το επιλέξουν.

–Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028.

Έχει προβλεφθεί και εποπτικό πλαίσιο και συνεργασία περί μη δασμών:

-Οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα επιδιώξουν να μειώσουν τα μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια. Αυτό περιλαμβάνει την αμοιβαία αναγνώριση προτύπων για τα αυτοκίνητα και ενδεχομένως την υιοθέτηση κοινών προτύπων και σε άλλους τομείς.

-Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν μη δασμολογικά εμπόδια που επηρεάζουν το διμερές εμπόριο τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της απλοποίησης των απαιτήσεων ελέγχου για τα υγειονομικά πιστοποιητικά για το χοιρινό κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

-Οι ΗΠΑ ενδέχεται να λάβουν ορισμένες εξαιρέσεις από τον κανονισμό της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών.

-Η ΕΕ υπόσχεται επίσης να εργαστεί για πρόσθετη ευελιξία στην εφαρμογή του Μηχανισμού Προσαρμογής Συνόρων Άνθρακα (CBAM).

-Η ΕΕ δεσμεύεται να καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η Οδηγία για την Εταιρική Βιωσιμότητα (CSDDD) και η Οδηγία για την Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας (CSRD) δεν θέτουν αδικαιολόγητους περιορισμούς στο διατλαντικό εμπόριο.

-Οι ΗΠΑ και η ΕΕ επιδιώκουν να διαπραγματευτούν συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για την κυβερνοασφάλεια.

-Οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να συζητήσουν δεσμεύσεις υψηλών προδιαγραφών σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

-Στο ψηφιακό εμπόριο, «η ΕΕ συμφωνεί να μην επιβάλλει τέλη χρήσης δικτύου και οι δύο πλευρές δεν θα επιβάλλουν τελωνειακούς δασμούς στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις».

-Οι ΗΠΑ και η ΕΕ θέλουν να συνεργαστούν σε ορισμένους τομείς της εμπορικής πολιτικής όσον αφορά τη μεταχείριση τρίτων μερών (π.χ., διασφάλιση παγκόσμιων εργασιακών προτύπων, ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού κ.λπ.).