Περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασικής έκτασης έχουν ήδη καταστραφεί από πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή του 2025, γεγονός που καθιστά τη φετινή χρονιά τη χειρότερη από το 2006, όταν ξεκίνησε η καταγραφή σχετικών στατιστικών, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS).

Συγκεκριμένα, η καμένη έκταση ανέρχεται πλέον σε 10.157.310 στρέμματα – ποσότητα που ξεπερνά το μέγεθος της Κορσικής – και ήδη έχει αφήσει πίσω της το προηγούμενο ρεκόρ ολόκληρου του 2017, όταν είχαν καεί 9.885.240 στρέμματα. Το φαινόμενο «μαίνεται» κυρίως στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Ιστορικό ρεκόρ καταστροφής

Το 2017 είχε καταγραφεί η μεγαλύτερη δασική τραγωδία, καθώς περισσότεροι από 119 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο στην Πορτογαλία, όπου καταστράφηκε πάνω από το μισό της συνολικής έκτασης που έγινε στάχτη εκείνο το έτος. Ωστόσο, η φετινή σεζόν αποδεικνύεται ακόμη πιο δραματική για πολλές χώρες της ΕΕ.

Ήδη τέσσερα κράτη-μέλη – Ισπανία, Κύπρος, Γερμανία και Σλοβακία – έχουν ξεπεράσει τα υψηλότερα επίπεδα καμένων εκτάσεων των τελευταίων 20 ετών.

Η Ισπανία, με αμέτρητες πύρινες εστίες στο δυτικό της τμήμα και τέσσερις νεκρούς, καταγράφει το μεγαλύτερο πλήγμα: έχουν καεί περισσότερα από 4.000.000 στρέμματα, που αντιστοιχούν περίπου στο 40% της συνολικής καταστροφής στην Ευρώπη φέτος.

Η Πορτογαλία ακολουθεί, με σχεδόν 2.740.000 καμένα στρέμματα και τρεις νεκρούς, παραμένοντας η χώρα με το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών στην ΕΕ (5.635.300 στρέμματα το 2017). Σημαντικές απώλειες καταγράφει και η Ρουμανία με 1.260.000 στρέμματα, ενώ στη Γαλλία 356.000 στρέμματα δασικής έκτασης εξαφανίστηκαν, κυρίως στην περιοχή Οντ που επλήγη από σφοδρές πυρκαγιές στις αρχές Αυγούστου.

Πρωτοφανείς επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η φετινή καταστροφική σεζόν δεν περιορίζεται εντός των συνόρων της ΕΕ. Βρετανία και Σερβία αντιμετωπίζουν κι εκείνες τις χειρότερες χρονιές τους από την έναρξη συλλογής σχετικών δεδομένων, λόγω έντονων καυσώνων και παρατεταμένης ξηρασίας.

Το EFFIS καταγράφει μόνο πυρκαγιές που ξεπέρασαν τα 300 στρέμματα, γεγονός που καθιστά τα στοιχεία ακόμη πιο ενδεικτικά της δραματικής κατάστασης.

Μεταξύ Ιανουαρίου και 19ης Αυγούστου, οι δασικές πυρκαγιές σε 22 από τις 27 χώρες της ΕΕ προκάλεσαν εκπομπές 35 μεγατόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), επίπεδο χωρίς προηγούμενο για αυτήν την περίοδο, υποδηλώνοντας ότι ενδεχομένως θα καταρριφθεί και το ετήσιο ρεκόρ των 41 μεγατόνων του 2017.

Απώλειες σε ανθρώπινες ζωές

Το 2017, οι δασικές πυρκαγιές κόστισαν τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. Για το 2025, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων ξεπερνά ήδη τους 10 νεκρούς: δύο στην Κύπρο, ένας στη Γαλλία και επτά στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπως προκύπτει από την καταγραφή του Γαλλικού Πρακτο