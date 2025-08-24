Δύο εβδομάδες απομένουν για τα επίσημα εγκαίνια της 89ης Διεθνούς Εκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση έχει πάντοτε πολιτικό ενδιαφέρον αλλά φέτος είναι από τις χρονιές που θα συγκεντρώσει πολλά μάτια, όχι τόσο για τις καθιερωμένες κυβερνητικές παροχές, αλλά για την άτυπη «μάχη» που θα δοθεί στο προοδευτικό μέτωπο της αντιπολίτευσης. Τα κομματικά επιτελεία έχουν ήδη, άλλωστε, ξεκινήσει από νωρίς τον σχεδιασμό για τις ομιλίες και τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών, αλλά και τις υπόλοιπες συναντήσεις και δράσεις που θα πραγματοποιήσουν στο περιθώριο της ΔΕΘ. Οι προτεραιότητές τους, βέβαια, είναι διαφορετικές αλλά υπάρχει ένας κοινός στόχος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, η οποία, κατά την αντιπολίτευση, έχει δεχθεί τριγμούς που απειλούν τη σταθερότητά της. Για την προοδευτική αντιπολίτευση υπάρχει, όμως, επίσης, και ένας αστάθμητος παράγων: ο Αλέξης Τσίπρας – ο οποίος, με την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, στοχεύει να αναστατώσει το πολιτικό σκηνικό, μαζί με το κεντροαριστερό ακροατήριο.

ΠΑΣΟΚ

Σκληρή κριτική και κατάθεση προτάσεων

Μια προγραμματικού τύπου προετοιμασία γίνεται στη Χαριλάου Τρικούπη για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το διήμερο 13–14 Σεπτεμβρίου. Που κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο για τους προφανείς πολιτικούς λόγους και την τρέχουσα συγκυρία, αλλά και επειδή θα είναι η πρώτη του Ανδρουλάκη σε ρόλο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η πρώτη με το ΠΑΣΟΚ στη θέση αυτή έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια. Καθώς, λοιπόν, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει συμπτώματα φθοράς και ανασφάλειας, ο στόχος για τη Θεσσαλονίκη είναι να εμφανιστούν με προφίλ και προτάσεις κυβερνητικές, με έμφαση στην οικονομία, το κράτος, την περιφερειακή ανάπτυξη και τους θεσμούς. Σε ό,τι αφορά την οικονομία ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να καταθέσει προτάσεις για την ακρίβεια, το επίπεδο των μισθών, τη φορολογία και την ανάπτυξη. Ενδεικτικά, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, προανήγγειλε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: «Πρώτον, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό, ισχυρό κράτος με διαφάνεια και μια λογοδοσία, που θα βάλει τέλος στον πελατειασμό και την αναξιοκρατία για να μπορεί ο κάθε πολίτης να το εμπιστεύεται και να ξέρει πως τα χρήματά του δεν πάνε χαμένα. Και, δεύτερον, το κοινωνικό κράτος και το πώς μπορούμε να στηρίξουμε με κοινωνικές πολιτικές για τους πολλούς».

ΣΥΡΙΖΑ

Στόχος η «δυναμική παρουσία»

Η περσινή ΔΕΘ δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ μιας και δεν είχε πλήρη παρουσία, ενώ ήταν εν τω μέσω εσωκομματικών διεργασιών (με τα γνωστά αποτελέσματα). Φέτος, όμως, επικρατεί η κανονικότητα και η προετοιμασία του Σωκράτη Φάμελλου για την άνοδό του στις 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε εγκαίρως και προχωρά εντατικά. Αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε σύσκεψη με τα επιτελικά στελέχη με στόχο τη «δυναμική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη ΔΕΘ» με έμφαση στην οικονομία, ενώ σχεδιάζονται για το αμέσως επόμενο διάστημα συναντήσεις με κοινωνικούς, παραγωγικούς, αυτοδιοικητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς. Της παρουσίας του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα προηγηθούν, επίσης, περιοδείες βουλευτών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ το κόμμα θα μετέχει και στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που σχεδιάζονται για τις 6 Σεπτεμβρίου.

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Στο στόχαστρο το πακέτο παροχών

Επίθεση στο πακέτο παροχών που αναμένεται να αναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ετοιμάζονται να εξαπολύσουν στη Νέα Αριστερά, με τον Αλέξη Χαρίτση σε διάθεση αποδόμησης του κυβερνητικού αφηγήματος για την οικονομία, ενώ θα υπάρξει και έμφαση σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής λειτουργίας. Οι πληροφορίες λένε πως οικονομικό πρόγραμμα συντάσσει και η Πλεύση Ελευθερίας με αφορμή την παρουσία της επικεφαλής της, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θα παρουσιάσει προτάσεις, με αριστερό πρόσημο, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους δανειολήπτες και την ακρίβεια.

Αλέξης Τσίπρας

Εμφάνιση με εμφανή πολιτική στόχευση

Μια εμφάνιση με εμφανή πολιτική στόχευση θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου, την προηγούμενη μέρα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγκαίνια της ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου του Economist που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τη ΔΕΘ στην πόλη, με θέμα το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αναμένεται να έχει καμία άλλη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της ΔΕΘ. Εστω κι η παρουσία του, όμως, σε ένα συνέδριο λίγες ώρες πριν από το άνοιγμά της προκαλεί εκνευρισμό σε αρκετά επιτελεία καθώς θεωρείται βέβαιο πως οι Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Φάμελλος θα δεχτούν τις επόμενες ημέρες ερωτήσεις για όσα θα έχει πει. Από τη μεριά του πρώην πρωθυπουργού, πάντως, το περιβάλλον του δεν δίνει προσώρας πληροφορίες για το πού σχεδιάζει να επικεντρώσει την ομιλία του, πέραν της βεβαιότητας ότι θα είναι άκρως αντιπολιτευτική και θα δίνει ένα πλαίσιο προοδευτικής εναλλακτικής για την ανάπτυξη και τη σύγκλιση. Κατά τα λοιπά, οι πληροφορίες λένε πως όσοι αναμένουν να τον ακούσουν να ανακοινώνει ένα νέο κόμμα, μάλλον θα απογοητευτούν – μια απάντηση, άλλωστε, που δεν επιβεβαιώνει ούτε αποκλείει τίποτα, επεφύλαξε και με τη συνέντευξη του που δημοσιεύθηκε στη γαλλική «Le Monde».