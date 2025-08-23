«Μακρύ» χαρακτηρίζουν εκκλησιαστικές πηγές τον χρόνο των δύο εβδομάδων μέχρι τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Σιναϊτικής Αδελφότητας στη Μονή Αγίας Αικατερίνης, στις 7 Σεπτεμβρίου, από τον Καθηγούμενο και Αρχιεπίσκοπο Σινά, Δαμιανό. Στο διάστημα αυτό συνεχίζονται παράλληλα οι συζητήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με την αιγυπτιακή για το ζήτημα της Μονής. Σύμφωνα με πληροφορίες, «η κατάσταση στη Μονή δεν επηρεάζει πάντως τις συζητήσεις αυτές, ούτε η 7η Σεπτεμβρίου αποτελεί ορόσημο».

Στις 7 Σεπτεμβρίου κλείνει σχεδόν ένα τρίμηνο έντονου εκκλησιαστικού παρασκηνίου μετά την απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου της 29ης Μαΐου με την οποία η ιδιοκτησία της Μονής και όλων των περιουσιακών στοιχείων της περνά στο αιγυπτιακό κράτος. Οι μοναχοί καλούνταν να εγκαταλείψουν συγκεκριμένα ακίνητα όπου πλέον δεν θα τους επιτρέπεται πρόσβαση και να παραμείνουν στη Μονή για την επιτέλεση των θρησκευτικών τους αναγκών.

Σκληρή δήλωση

Η απόφαση εκείνη λειτούργησε σαν θρυαλλίδα εξελίξεων και σε εκκλησιαστικό επίπεδο, πέραν του διπλωματικού. Ο βαρύς συμβολισμός της ημερομηνίας, της 29ης Μαΐου, ώθησε ακόμα και τον μετριοπαθή Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σε μια σκληρή δήλωση: «Δεν θέλω και δεν μπορώ να πιστέψω πως σήμερα ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία βιώνουν μία ακόμα ιστορική “άλωση”» τόνισε βαθιά προβληματισμένος ο 87χρονος Πρώτος της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Η κινητοποίηση του 90χρονου, Γέροντος Αρχιεπισκόπου Σινά και Καθηγουμένου της Μονής, Δαμιανού ήταν άμεση, δυναμική και πολυεπίπεδη, εντυπωσιάζοντας φίλους και εχθρούς. Ξεκίνησε έναν κύκλο επαφών με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών, τους αρχηγούς των κομμάτων, ενώ συναντήθηκε και με όλους τους πρώην πρωθυπουργούς (Καραμανλή, Παπανδρέου, Σαμαρά και Τσίπρα). Δυστυχώς όμως την πλέον ακατάλληλη στιγμή, η διχόνοια ενέσκηψε στους κόλπους της Σιναϊτικής Αδελφότητας και παλαιές έριδες και διαφωνίες ήρθαν στο προσκήνιο. Την επομένη της ψηφίσεως από τη Βουλή του νόμου για τη σύσταση ΝΠΔΔ της Μονής στην Αθήνα, μοναχοί αφού απέστειλαν εξώδικο κατά του ψηφισθέντος νόμου – με οριακή και αμφισβητούμενη πλειοψηφία – απήλλαξαν τον Καθηγούμενο από τα καθήκοντά του και τον κήρυξαν έκπτωτο! Τον κατηγόρησαν επί της ουσίας ότι διοικεί τη Μονή εξ αποστάσεως από την Αθήνα με έναν στενό κύκλο συνεργατών και υποστηρίζουν ότι η τροπή των γεγονότων με τη δικαστική διαμάχη είναι αποτέλεσμα δικών του, άστοχων ενεργειών. Συνέταξαν και απέστειλαν δε αγγελτήρια επιστολή των ενεργειών τους προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο «προΐσταται» της Αρχιεπισκοπής Σινά, όχι όμως, κατά έγκριτους πανεπιστημιακούς και νομικούς κύκλους Αθηνών – Θεσσαλονίκης, και της Μονής Αγίας Αικατερίνης.

Αμεση αντίδραση

Ο κ. Δαμιανός αντέδρασε άμεσα, κατηγόρησε τους κινηθέντες μοναχούς για φατρία, παρασυναγωγή και καταπάτηση των «Θεμελιωδών Κανονισμών της Ιεράς Μονής Σινά» και με τη σειρά του ενημέρωσε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων επί των αποφάσεών του. Την ανταλλαγή αυτών των επιστολών το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέλαβε ως αφορμή για την άμεση εμπλοκή του και απέστειλε σε Αθήνα και Σινά τριμελή άτυπη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον σεβάσμιο και αναγνωρισμένου κύρους Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κ. Αρίσταρχο. Ο κ. Δαμιανός την παραμονή της αφίξεως της αντιπροσωπείας στην Αθήνα υπονόησε τη χρήση εκ μέρους του του εκκλήτου στον Οικουμενικό Πατριάρχη προκειμένου τον τελευταίο λόγο να έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, που είναι από τους Ιερούς Κανόνες ο «ρυθμιστής» της τάξεως της Κανονικότητας στην Ορθοδοξία.