Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μεταβαίνει σήμερα στην Τζια μετά την «αλυσίδα» κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, με αυξητικές μάλιστα τάσεις. Οι επιστήμονες σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο επισκέπτονται το νησί για να συλλέξουν κλινικά και περιβαλλοντικά δείγματα, ώστε να εντοπίσουν την πηγή της μόλυνσης που έχει οδηγήσει τα τελευταία 24ωρα εκατοντάδες ασθενείς στον γιατρό. Είναι ενδεικτικό ότι στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού συρρέουν σε καθημερινή βάση ακόμα και 80 περιστατικά, αριθμός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία δεδομένου ότι ξεπερνά κατά πολύ τον αντίστοιχο περασμένων ετών – όταν επίσης είχε καταγραφεί έξαρση.

Επιπρόσθετα, πηγές αναφέρουν ότι και το φαρμακείο έχει εξυπηρετήσει κατά το ίδιο διάστημα πλήθος ασθενών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κοιλιακό άλγος και γαστρεντερικές διαταραχές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις στα συμπτώματα συμπεριλαμβάνεται πυρετός.

Υπό τις εξελίξεις αυτές, οι γιατροί της τοπικής υγειονομικής μονάδας επικοινώνησαν με τον ΕΟΔΥ και την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, ζητώντας τη συνδρομή τους. Οι έλεγχοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν θα περιοριστούν μόνο σε καλλιέργειες κοπράνων (ώστε να αποκλειστούν τυχόν παρασιτικές αιτίες) αλλά θα αναζητηθούν και δυνητικές περιβαλλοντικές εστίες (π.χ. θα διερευνηθεί η πιθανότητα υδατογενούς μετάδοσης).

Υπενθυμίζεται πάντως ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχε καταγραφεί συρροή κρουσμάτων στη Γαύδο, όπου επίσης καταγράφονταν δεκάδες κρούσματα σε καθημερινή βάση. Τότε έπειτα από σχετική έρευνα ο ΕΟΔΥ έδειξε τον νοροϊό ως τον βασικό ένοχο.