Οι μεγάλες ειδήσεις δυστυχώς περνάνε κάτω από τα ραντάρ της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή, είτε είναι διακοπές τον Αύγουστο είτε επέστρεψε, απασχολείται έντονα με το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, πού κάνει διακοπές η Βανδή με τον αγαπητικό της, ποια influencer λάνσαρε φέτος ποιο μαγιό, ποιο ερωτικό τρίγωνο «στήθηκε» στη Μύκονο και πάει λέγοντας. Να έχει θέμα να συζητάει στις ξαπλώστρες ή στα ταβερνεία. Αλλά αυτά που θα έπρεπε να την απασχολούν, το προαναφέρω, είναι κάτω από τα ραντάρ της. Δεν την ενδιαφέρουν, δεν την απασχολούν. Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται να εστιάσει σε είδηση του είδους: 25 νηπιαγωγεία και 13 δημοτικά σχολεία στην Ηπειρο δεν θα λειτουργήσουν από φέτος. Οχι γιατί συγχωνεύτηκαν με άλλα, ούτε γιατί υπάρχει έλλειψη σε διδακτικό προσωπικό. Ούτε πολύ περισσότερο γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες να τα φιλοξενήσουν. Οχι!

Δεν θα λειτουργήσουν φέτος – και, κατά τα φαινόμενα, κλείνουν οριστικά και διά παντός – επειδή δεν υπάρχουν παιδιά να φοιτήσουν σε αυτά!

Σοκ; Μόνο για όσους έχουν λιγάκι μυαλό στο κεφάλι τους και καταλαβαίνουν ότι η χώρα φθίνει με γοργούς ρυθμούς. Και η Ηπειρος, η πατρίδα μου, με γοργότερους. Οι άλλοι ας ασχοληθούν με το ποιος πηδάει ποια ή ποιον, αδιάφορο…

Ερημοποίηση

Και η κυβέρνηση, τι κάνει η κυβέρνηση για να χτυπηθεί η υπογεννητικότητα; Η κυβέρνηση δηλώνει αυτάρεσκα ότι εξάντλησε το καθήκον της, ιδρύοντας υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με υπουργό τη συμπαθέστατη Δόμνα Μιχαηλίδου. Το υπουργείο συστεγάζεται με το υπουργείο Εσωτερικών στην οδό Δραγατσανίου και υποτίθεται ότι προσπαθεί. Τι προσπαθεί σε σχέση με την αντιμετώπιση του εθνικού προβλήματος της υπογεννητικότητας, δεν ξέρω, αλλά με αφορμή το τραγικό νέο από την Ηπειρο έκανα μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του. Βρήκα έναν αριθμό πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους, αλλά δεν βρήκα τίποτε που να αφορά το πώς θα ενθαρρυνθούν νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά. Δεν είδα ένα (αριθμός 1) πρόγραμμα το οποίο να δίνει κίνητρα στα νέα ζευγάρια να πάρουν τη μεγάλη απόφαση να τεκνοποιήσουν. Μπορεί να υπάρχει κάπου χαμένο, μέσα στις ανακοινώσεις του υπουργείου κάτι, αλλά ούτε στις δημοσιευμένες διακηρύξεις διαπίστωσα ότι υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα, ούτε σε κάποια ανακοίνωση.

Συμπέρασμα: αν η κυβέρνηση δεν απασχοληθεί σοβαρά με το εθνικό, επαναλαμβάνω, πρόβλημα της υπογεννητικότητας, φαινόμενα όπως αυτό το φετινό στην Ηπειρο θα εμφανίζονται συχνότερα, και παντού πλέον, στην Ελλάδα. Ερημοποίηση λέγεται αυτό, πατριώτες…

Κίνητρα

Προ μηνός περίπου πήγε ο πρόεδρος Κυριάκος στα Φουρνά της Ευρυτανίας για να στηρίξει με τον τρόπο του, και τον λόγο του, την απόφαση μιας πολυμελούς οικογένειας να φύγει από την Αθήνα και να ζήσει σ’ αυτό το ορεινό χωριό των Αγράφων. Ωραία. Και μετά; Ποια είναι τα κίνητρα για να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμα αυτής της οικογένειας; Γιατί δεν κάθονται κάτω να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα συνδυάζει κίνητρα για την αύξηση των γεννήσεων και τη φυγή από τα αστικά κέντρα προς τα χωριά; Ολοκληρωμένο όμως. Με αρχή, μέση, τέλος. Εκανες ένα παιδί; Μπράβο σου, να σου ζήσει. Απαλλάσσεσαι από τη φορολογία εισοδήματος, και εσύ και η σύζυγός σου, μέχρι το παιδί να ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές του. Απέκτησες δεύτερο παιδί; Πολύ ωραία, εύγε για το θάρρος και την αποφασιστικότητά σου. Εχεις bonus, εκτός από τα φορολογικά, και 10.000 ευρώ για τα σχολικά έξοδα του παιδιού μέχρι να πάει στο Λύκειο.

Τρίτο παιδί; Ολα τα προηγούμενα και πάρε και 20.000 για τον κόπο σου και για να αγοράσεις τα πάντα όλα, και πιθανώς και ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο να πηγαινοέρχεστε.

Το χέρι στην τσέπη

Βαρέθηκες να ζεις στην Αθήνα ή την Πάτρα και αποφάσισες να πάρεις την οικογένεια και να μετακομίσεις στο χωριό σου, γιατί δεν αντέχεις άλλο την αστυφιλία, την ακρίβεια, την αφόρητη ζωή στην πολυκατοικία; Μπράβο, 10 με τόνο, και τα συγχαρητήριά μας. Θα έχεις δωρεάν ηλεκτρικό (η ΔΕΗ και τα κέρδη της να είναι καλά), δωρεάν Ιντερνετ και μια επιδότηση 20.000 ευρώπουλα για να αποκαταστήσεις το σπίτι στο χωριό σου, να το κάνεις σύγχρονο, ευάερο και ευήλιο.

Λεφτά υπάρχουν – και πλούσιοι επίσης πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα. Που καθημερινά γίνονται πλουσιότεροι με ωραίες κυβερνητικές αποφάσεις. Ας βάλουν το χέρι στην τσέπη, κι αν δεν το νιώθουν από μόνοι τους, ας τους «υποχρεώσει» ο πρόεδρος Κυριάκος – τον έχει τον «τρόπο» του. Στην τελική, για να γίνουν ακόμη πιο πλούσιοι, πρέπει να υπάρχει χώρα. Κι έτσι όπως πάει το πράγμα, σε λίγο δεν θα υπάρχει…

(Ας πούμε, μια ιδέα είναι να τους «συστήσει» ο αρχηγός Κυριάκος, πάντα με τον «τρόπο» του, να «υιοθετήσουν» ένα ή περισσότερα χωριά στην Ηπειρο, την Ευρυτανία, τα Αγραφα ή τη Θράκη…)

Βραδινή ανάρτηση

Μεσάνυχτα Τετάρτης, ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν φανερό ότι δεν είχε ύπνο. Μόλις είχε παρακολουθήσει και το (άνοστο… ) Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα για το Champions League στο Mega, ψάχτηκε για καμιά ταινία της προκοπής, δεν βρήκε, κι είπε να το ρίξει στην πολιτική. Ακριβώς στις 12 παρά 1 (!!!) προέβη σε βαρυσήμαντη ανάρτηση στο Χ, το πρώην Twitter, ότι έχει γίνει έξαλλος με την κατάσταση στη Γάζα και, στη λογική ότι «κάτι πρέπει να γίνει», ανήγγειλε ότι «αύριο» (χθες δηλαδή) θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, προκειμένου (προσέξτε, παρακαλώ) «να προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες με στόχο να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης».

Ποιες πρωτοβουλίες, δεν το εξειδίκευσε ο αρχηγός. Ισως και για να μην το πληροφορηθεί ο Νετανιάχου και λάβει αποτρεπτικά μέτρα στη… σοβαρή πρωτοβουλία Φάμελλου. Και όποιου άλλου, τέλος πάντων, εκ των πολιτικών αρχηγών μασήσει και συνταχθεί μαζί του στη βλακεία…

(Μετά διαμαρτύρεται όταν του λένε ότι δεν μπορεί να εργαλειοποιεί μια τραγωδία…)