Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να απολαύσουν τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού. Την ημέρα αυτή πραγματοποιείται ο Αγιασμός, διανέμονται τα βιβλία και οι μαθητές ενημερώνονται για το πρόγραμμα των πρώτων ημερών.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αφιερώνοντας τις πρώτες ημέρες σε:

Διοικητικές εργασίες και οργάνωση τάξεων

Συναντήσεις και εκπαιδευτικές συζητήσεις

Επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημέρωση για νέες οδηγίες

Η σχολική χρονιά για τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου 2026, ενώ για τα Γυμνάσια και Λύκεια η τελευταία ημέρα μαθημάτων θα είναι 30 Ιουνίου 2026.

Σημαντικές αργίες και διακοπές