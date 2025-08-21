Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να απολαύσουν τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού. Την ημέρα αυτή πραγματοποιείται ο Αγιασμός, διανέμονται τα βιβλία και οι μαθητές ενημερώνονται για το πρόγραμμα των πρώτων ημερών.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αφιερώνοντας τις πρώτες ημέρες σε:

  • Διοικητικές εργασίες και οργάνωση τάξεων

  • Συναντήσεις και εκπαιδευτικές συζητήσεις

  • Επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημέρωση για νέες οδηγίες

Η σχολική χρονιά για τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου 2026, ενώ για τα Γυμνάσια και Λύκεια η τελευταία ημέρα μαθημάτων θα είναι 30 Ιουνίου 2026.

Σημαντικές αργίες και διακοπές

  • 11 Σεπτεμβρίου – Αγιασμός και έναρξη σχολικής χρονιάς

  • 28 Οκτωβρίου (Τρίτη) – Επέτειος του «ΟΧΙ»

  • 17 Νοεμβρίου (Δευτέρα) – Επέτειος Πολυτεχνείου

  • 24 Δεκεμβρίου – 8 Ιανουαρίου – Χριστουγεννιάτικες διακοπές

  • 23 Φεβρουαρίου – Καθαρά Δευτέρα

  • 25 Μαρτίου (Τετάρτη) – Εθνική Επέτειος

  • 6 – 20 Απριλίου – Πασχαλινές διακοπές

  • 1 Μαΐου (Παρασκευή) – Πρωτομαγιά

  • 1 Ιουνίου (Δευτέρα) – Αγίου Πνεύματος

  • 15 Ιουνίου – Τελευταία ημέρα μαθημάτων για Νηπιαγωγεία & Δημοτικά

  • 30 Ιουνίου – Λήξη σχολικής χρονιάς για Γυμνάσια & Λύκεια

