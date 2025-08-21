Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να απολαύσουν τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού. Την ημέρα αυτή πραγματοποιείται ο Αγιασμός, διανέμονται τα βιβλία και οι μαθητές ενημερώνονται για το πρόγραμμα των πρώτων ημερών.
Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αφιερώνοντας τις πρώτες ημέρες σε:
Διοικητικές εργασίες και οργάνωση τάξεων
Συναντήσεις και εκπαιδευτικές συζητήσεις
Επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημέρωση για νέες οδηγίες
Η σχολική χρονιά για τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου 2026, ενώ για τα Γυμνάσια και Λύκεια η τελευταία ημέρα μαθημάτων θα είναι 30 Ιουνίου 2026.
Σημαντικές αργίες και διακοπές
11 Σεπτεμβρίου – Αγιασμός και έναρξη σχολικής χρονιάς
28 Οκτωβρίου (Τρίτη) – Επέτειος του «ΟΧΙ»
17 Νοεμβρίου (Δευτέρα) – Επέτειος Πολυτεχνείου
24 Δεκεμβρίου – 8 Ιανουαρίου – Χριστουγεννιάτικες διακοπές
23 Φεβρουαρίου – Καθαρά Δευτέρα
25 Μαρτίου (Τετάρτη) – Εθνική Επέτειος
6 – 20 Απριλίου – Πασχαλινές διακοπές
1 Μαΐου (Παρασκευή) – Πρωτομαγιά
1 Ιουνίου (Δευτέρα) – Αγίου Πνεύματος
15 Ιουνίου – Τελευταία ημέρα μαθημάτων για Νηπιαγωγεία & Δημοτικά
30 Ιουνίου – Λήξη σχολικής χρονιάς για Γυμνάσια & Λύκεια
