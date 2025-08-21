Το ποσό των 35.785.000 ευρώ κατατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης προς τον τομέα Μακεδονίας – Θράκης και τις Περιφέρειες για αποπληρωμές παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων. Οι επενδύσεις που θα αποπληρωθούν αφορούν τους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της γενικής επιχειρηματικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ηδη «τρέχουν» και τα τρία πρώτα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου, με την πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων να είναι προσβάσιμη μέσα από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων https://ependyseis.mindev.gov.gr/el και να είναι «ανοιχτή» Ιούλιο και Αύγουστο, μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν εντός 90 ημερών, ώστε να εκδοθούν τα αποτελέσματα για τον πρώτο κύκλο, ώστε να ξεκινήσει η αντίστοιχη διαδικασία για το 2026. Το βάρος για πρώτη φορά πέφτει στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στις παραμεθόριες περιοχές και αυτές με εισόδημα κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου και στις μεγάλες επενδύσεις.

Ανοδος των δεικτών Βιομηχανίας

Oριακή άνοδο εμφάνισε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας τον μήνα Ιούνιο, ενώ ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,8%. Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023. Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.