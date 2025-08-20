Η επιστροφή του Μεγάρου Μαξίμου στην καθημερινότητα είναι σταδιακή. Παρ’ όλα αυτά, στα μπλοκάκια του πρωθυπουργικού επιτελείου δεν υπάρχουν μόνο οι προετοιμασίες για το καλάθι της ΔΕΘ. Η κυβερνητική έδρα ετοιμάζεται και για μια ακόμη σειρά ασκήσεων ισορροπίας προκειμένου η έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν να τη βρει με λιγότερα ανοιχτά μέτωπα από εκείνα που είχε να αντιμετωπίσει πριν από την ανάπαυλα του Δεκαπενταύγουστου. Εκτός από τις συσκέψεις με αντικείμενο το μείγμα των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη συμπρωτεύουσα, λοιπόν, προγραμματίζονται και κινήσεις οι οποίες σχεδιάζονται προκειμένου να επιτρέψουν στην κυβέρνηση να επαναπροσεγγίσει δύσκολα για τη ΝΔ ακροατήρια καθώς και να ξεπεράσει τα εσωκομματικά προβλήματα. Κινήσεις όπως συναντήσεις του Πρωθυπουργού με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα.

Η παραδοσιακή σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου με τοπικούς παραγωγικούς, επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη όλα δείχνουν ότι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου. Ηδη από τον Ιούλιο, η Πειραιώς κατάρτιζε ένα γεμάτο πρόγραμμα επισκέψεων νεοδημοκρατικών κλιμακίων στη Βόρεια Ελλάδα – όχι μόνο σε όλους τους νομούς της Μακεδονίας αλλά και στη Θράκη – για τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου και το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου. Ο κομματικός μηχανισμός θα κινητοποιηθεί έντονα φέτος προκειμένου οι γαλάζιοι να παρουσιάσουν μια θετική ατζέντα έργων και καθημερινότητας – ελπίζοντας φυσικά στη μείωση των ποσοστών των κομματιδίων στα δεξιά της Κεντροδεξιάς, τα οποία καταγράφουν σημαντικές δυνάμεις στον Βορρά.

Πιέσεις

Οι πιέσεις που δέχεται εκ των δεξιών της η ΝΔ από πέρυσι τον Ιούνιο εκεί δεν είναι αμελητέες. Στην ευρωκάλπη του 2024 ο μέσος όρος των απωλειών της στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας ξεπέρασε το ποσοστό της πανελλαδικής της πτώσης. Η Ελληνική Λύση, π.χ., αναδείχθηκε δεύτερη σε επτά περιφέρειες κι έκτοτε διατηρεί την ισχύ της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοντέλο που θα υιοθετήσει το κόμμα στις επαφές του με τους πολίτες θα μοιάζει μ’ εκείνο του 2022, όταν η βορειοελλαδίτικη εξόρμησή του ήταν μεγάλη και συντονισμένη. Οι περιοδείες και οι συσκέψεις στη Βόρεια Ελλάδα κρίνονται απαραίτητες και εξαιτίας της εσωκομματικής αναταραχής που επικράτησε μετά την κριτική την οποία άσκησε δημόσια ο Πρωθυπουργός στην εξωτερική πολιτική της περιόδου 2004-2009. Στην περιοχή υπάρχει αξιόλογη καραμανλική βάση και ο κίνδυνος αποσυσπείρωσης δεν θεωρείται μικρός (ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού στις μομφές του νυν περί ακινησίας αναμένεται στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση το φθινόπωρο).

Ως εξίσου σημαντική αντιμετωπίζεται και η ανάγκη διαχείρισης των υπαρκτών εσωτερικών προβλημάτων στη ΝΔ. Ο αριθμός των διαφωνούντων βουλευτών δεν έχει μειωθεί. Οπότε, η προσωπική επαφή του αρχηγού τους μαζί τους ίσως είναι η καταλληλότερη μέθοδος για να μην απειληθεί περισσότερο η κομματική συνοχή σε μια κρίσιμη για την κυβέρνηση εποχή.

Η χθεσινή ατζέντα του Μητσοτάκη περιελάμβανε την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ, που συγκάλεσε ο Αντόνιο Κόστα, κι εκείνη των ηγετών του ΕΛΚ. Ο έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετικό πως υπάρχει πλέον ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για μια συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον ουκρανό, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, τόνισε ότι είναι ανάγκη να γίνει άμεσα εκεχειρία κι επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.