Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Πούτιν «είναι ένα αρπακτικό, είναι ένα τέρας στις πόρτες μας». Ο γάλλος πρόεδρος είπε φωναχτά αυτό που σκέφτονται οι περισσότεροι στην Ευρώπη και ζήτησε απ΄ όλους να μην είναι αφελείς, να αναγνωρίσουν ότι ο ρώσος ηγέτης αποτελεί απειλή. Ο πρώτος αφελής, πάντως, είναι ο προχθεσινός του οικοδεσπότης, που βλέπει τα δόντια του τσάρου και νομίζει ότι απλά του χαμογελάει χωρίς να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει η επιδίωξή του να κάνει τη Ρωσία μεγάλη ξανά.

Ενόχληση

«Ο πολεμοχαρής, αντιρωσικός Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να υπερισχύσει του προέδρου των ΗΠΑ στο γήπεδό του. Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον “έγλειψε”», πόσταρε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ – στα αγγλικά για να είναι σίγουρος ότι θα διαβαστεί. Το παραθέτω γιατί ως επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας μπορεί να μην έχει καμία σοβαρή αρμοδιότητα, αλλά σαν καταγεγραμμένο ντόμπερμαν του Πούτιν δίνει πάντα μια ιδέα των διαθέσεων του προέδρου του. Η ενόχληση του τελευταίου μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τους επτά Ευρωπαίους είναι εμφανής.

Αντιπολίτευση

Σήμερα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάνει περιοδεία στα καμένα της Πάτρας ειδικά και της Αχαΐας γενικά. Ο Σωκράτης Φάμελλος, πάλι, θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής. Η αντιπολίτευση επιστρέφει στις αντιπολιτευτικές δράσεις μετά την ανάπαυλα του Δεκαπενταύγουστου, δηλαδή. Εντάξει, όχι όλη. Κάποιοι αρχηγοί βρέθηκαν για επιτόπια αυτοψία την ώρα που η φωτιά έκαιγε στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας κι άλλοι έλαμψαν – και συνεχίζουν να λάμπουν – διά της απουσίας τους.

Σουβλάκι

«Τιμή για ένα καλαμάκι χοιρινό σε πίτα από 3,50 ευρώ έως 5 ευρώ. Με Μητσοτάκη, μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής τους πολιτικής. Εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ». Η επικριτική ανάρτηση ανήκει στον Κώστα Ζαχαριάδη. Μια κι αναφέρεται σε πρωθυπουργικές εξαγγελίες περασμένων ετών από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια, θα μπορούσε να επισημάνει τις συνέπειές τους στην μπουγάτσα.