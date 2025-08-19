Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στοχεύει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και αποκάλυψε πως το επόμενο πακέτο κυρώσεων αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι τον επόμενο μήνα.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, με κύριο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η σύνοδος αυτή ακολούθησε την έκτακτη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ανάμεσα σε ηγέτες της Ουκρανίας, της ΕΕ και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ακόμη η Κάλας υπογράμμισε την ενότητα που επικράτησε μεταξύ των ηγετών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ενώ σημείωσε πως τα ζητήματα ασφαλείας της Ουκρανίας και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας την ερχόμενη εβδομάδα.

Τέλος η ίδια ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, με έμφαση στην εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής της βιομηχανίας. «Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Πούτιν ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή συμφωνία. Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί ξανά», τόνισε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.