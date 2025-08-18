Mετά το μαρτύριο της πείνας, που χρησιμοποιείται από την ισραηλινή κυβέρνηση ως εργαλείο για την καθυπόταξη των Παλαιστινίων και την εκδίωξή τους από τη Γάζα, έρχεται τώρα και το μαρτύριο της δίψας. Την ίδια στιγμή, η απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να εγκαταστήσει τους κατοίκους της σε «ασφαλείς περιοχές» στον Νότο προκαλεί νέες αντιδράσεις στο Ισραήλ, όπου έλαβαν χώρα χθες διαδηλώσεις και γενική απεργία.

Οι περισσότερες από τις μονάδες επεξεργασίας νερού της Γάζας έχουν καταστραφεί ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναγκάζονται να περπατούν μεγάλες αποστάσεις και να κάνουν ουρά για ώρες προκειμένου να γεμίσουν μπιτόνια με νερό είτε για να πλυθούν είτε για να πιουν. Οι οικογένειες πίνουν νερό με το δελτίο και συχνά καταφεύγουν στα υπόγεια ύδατα, παρ’ όλο που είναι μολυσμένα. Το σαπούνι είναι η απόλυτη πολυτέλεια και οι μολυσματικές ασθένειες θερίζουν.

Οπως γράφει η “Wall Street Journal”, πριν από τον πόλεμο ο θύλακος βασιζόταν σε τρεις πηγές νερού: τις πηγές υπόγειων υδάτων, τα εργοστάσια αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και τους αγωγούς νερού από το Ισραήλ. Και οι τρεις αυτές πηγές έχουν είτε καταστραφεί από τον πόλεμο είτε βρίσκονται σε περιοχές που το Ισραήλ έχει διατάξει την εκκένωσή τους. «Εδώ στη Γάζα, υποφέρουμε από πολλά πράγματα, αλλά το σημαντικότερο απ’ όλα είναι η κρίση του νερού», λέει η Μπαλσάμ Χαλάφ, μια χήρα που ζει στην πόλη της Γάζας με την κόρη της. «Μπορεί κανείς να επιβιώσει με λίγη πείνα. Χωρίς νερό όμως δεν γίνεται».

Ο λόγος πάντως που εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί δεν πήγαν χθες στη δουλειά τους ή βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν δεν είναι η ανθρωπιστική κρίση στην οποία έχουν βυθιστεί οι Παλαιστίνιοι, αλλά ο φόβος ότι αν η κυβέρνησή τους προχωρήσει στην κατάληψη της πόλης της Γάζας, οι τελευταίες ελπίδες για επιστροφή των ομήρων που παραμένουν ζωντανοί θα εξανεμιστούν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οκτώ στους δέκα Ισραηλινούς, περιλαμβανομένων και πολλών ψηφοφόρων της Δεξιάς, θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων. «Ο Νετανιάχου μπορεί να το πετύχει και έχει τη στήριξη του λαού σε αυτό, επιλέγει όμως να συνεχίσει τον πόλεμο, καταδικάζοντας σε θάνατο τους ομήρους», είπε σε χθεσινή της συνέντευξη Τύπου η Νόαμ Πέρι, κόρη του Χαΐμ Πέρι που έχασε τη ζωή του στην ομηρεία. «Ο μόνος τρόπος να επιστρέψουν οι όμηροι είναι με μια συμφωνία, χωρίς παιχνίδια», τόνισε από την πλευρά της η Αρμπέλ Γεχούντ, πρώην όμηρος η ίδια, που ο σύντροφός της εξακολουθεί να κρατείται από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι 20 όμηροι παραμένουν ζωντανοί στα χέρια της Χαμάς, ενώ οι σοροί άλλων 30 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα. Οικογένειες των ομήρων, μαζί με τους υποστηρικτές τους, απέκλεισαν πολλές μεγάλες οδικές αρτηρίες, κρατώντας ισραηλινές σημαίες και φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων. Μέχρι το απόγευμα είχαν συλληφθεί τουλάχιστον 38 άτομα για παρακώλυση της κυκλοφορίας, ενώ πολλοί βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού δήλωσαν ότι οι Ισραηλινοί που διαδηλώνουν κατά της κυβέρνησης παίζουν το παιχνίδι της Χαμάς. Σε ό,τι αφορά τώρα τη γενική απεργία, πολλοί δρόμοι στο κέντρο του Τελ Αβίβ που είναι συνήθως γεμάτοι με εργαζόμενους την πρώτη ημέρα της εβδομάδας ήταν χθες το πρωί άδειοι. Δεν είναι σαφές όμως πόσοι εργαζόμενοι έλαβαν μέρος στην απεργία, καθώς το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το Histadrut, αρνήθηκε να τη στηρίξει.