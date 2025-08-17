Σημαντικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα στο Ισραήλ, με κύριο αίτημα τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την άμεση απελευθέρωση των ομήρων μέσω διαπραγματεύσεων. Οι διαδηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε πως τέτοιες κινήσεις ενισχύουν τη θέση της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, «εκείνοι που καλούν σήμερα για τερματισμό του πολέμου χωρίς ήττα της Χαμάς όχι μόνο ενισχύουν τη θέση της Χαμάς και καθυστερούν την απελευθέρωση των ομήρων μας, αλλά και εγγυώνται ότι οι φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου θα επαναληφθούν ξανά και ξανά και ότι θα πρέπει να πολεμάμε έναν ατελείωτο πόλεμο». Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, αντανακλώντας τη σκληρή γραμμή της ισραηλινής κυβέρνησης όσον αφορά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο και τους ομήρους.

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους για την απελευθέρωση των ομήρων

Την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους στο Ισραήλ, ζητώντας συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η επίθεση αυτή σε ισραηλινό έδαφος αποτέλεσε την αφορμή για το ξέσπασμα του πολέμου που εξακολουθεί να μαίνεται στη Γάζα.