Το σχέδιο του Ισραήλ για τη μαζική μετακίνηση πολιτών από την πόλη της Γάζας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τη Χαμάς να το χαρακτηρίζει ως «νέο κύμα γενοκτονίας και εκτοπισμού» που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους της περιοχής.

Χθες, ο COGAT, ο ισραηλινός οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας και είναι υπεύθυνος για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε πως από την Κυριακή θα παρέχονται σκηνές και εξοπλισμός καταφυγίου στους πολίτες της Γάζας. Όπως αναφέρεται, τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος των προετοιμασιών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (Τσαχάλ) για τη μετακίνηση του πληθυσμού από τις ενεργές ζώνες μαχών προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, με επίκεντρο, όπως υποστηρίζει ο οργανισμός, την προστασία των αμάχων. Η παροχή βοήθειας αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ και θα διανεμηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, ύστερα από αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας.

Αντιδράσεις από τη Χαμάς και διεθνής ανησυχία

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί ως «πρόσχημα ανθρωπιστικού χαρακτήρα» την τοποθέτηση σκηνών, αποσκοπώντας στη «συγκάλυψη ενός βάναυσου εγκλήματος που οι δυνάμεις κατοχής ετοιμάζονται να διαπράξουν». Εκφράζει δε τον κίνδυνο για ένα ακόμα πιο μαζικό και βίαιο εκτοπισμό αμάχων.

Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σχέδια για νέα στρατιωτική επίθεση με στόχο την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα. Αυτές οι εξελίξεις έχουν σημάνει συναγερμό στη διεθνή κοινότητα, ειδικά αναφορικά με την τύχη των περίπου 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας.

Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο πολύπαθος παλαιστινιακός θύλακας απειλείται με απόλυτη ανθρωπιστική κρίση, καθώς ο ισραηλινός αποκλεισμός έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη έλλειψη βοήθειας και βασικών αγαθών, με αποτέλεσμα ολόκληρος ο πληθυσμός να βρίσκεται στο όριο του λιμού.