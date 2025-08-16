Με τον ανταγωνισμό να έχει επικεντρωθεί στα σταθερά τιμολόγια που όλο και περισσότερα νοικοκυριά στρέφουν το ενδιαφέρον τους, οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας «χτίζουν» τα προϊόντα τους επιχειρώντας να διευρύνουν τα πελατολόγιό τους.

Οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας το προηγούμενο διάστημα που εκτόξευσαν τους λογαριασμούς έκαναν πολλά νοικοκυριά να αναθεωρήσουν την άποψή τους αναφορικά με το ποιο τιμολόγιο ρεύματος θα έπρεπε να επιλέξουν σε μια προσπάθεια είτε να περιορίσουν τα κόστη τους ή να έχουν μια πιο ξεκάθαρη και προβλέψιμη εικόνα για τα μηναία τους έξοδα.

Η ανάγκη αυτή οδήγησε αρκετά νοικοκυριά να εγκαταλείψουν τα πράσινα τιμολόγια (κυμαινόμενα) στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στα μπλε (σταθερά) αλλάζοντας τόσο τον χάρτη της αγοράς όσο και τους σχεδιασμούς των εταιρειών, ενώ οι ανάγκες αυτές των καταναλωτών έβαλαν στο τραπέζι και από την πλευρά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και μια νέα κατηγορία τιμολογίων η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΗΕΡΙ για τον μήνα Ιούλιο, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες εντός ΕΕ όπου τα μπλε τιμολόγια για οικιακή χρήση είναι κατά μέσο όρο πιο ανταγωνιστικά από τα κυμαινόμενα. Παράγοντες που καθορίζουν την εικόνα αυτή είναι οι ανταγωνιστικές τιμές που μπορούν να δικαιολογηθούν από το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά «δένουν» τους καταναλωτές μέσω της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης – σε αντίθεση με τα κυμαινόμενα τιμολόγια – και προσφέρουν μικρότερο ρίσκο για τις εταιρείες από παροδικούς πελάτες που φεύγουν και αφήνουν φέσια μέσα σε λίγους μήνες.

Ο συνδυασμός

Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός των ανταγωνιστικών τιμών που εμφανίζουν τα σταθερά τιμολόγια και η παράλληλη «θωράκιση» από τις αρνητικές εκπλήξεις οδήγησε σημαντικό αριθμό οικιακών καταναλωτών σε κάποιο από τα μπλε τιμολόγια που διαθέτουν οι εταιρείες ενέργειας στην αγορά και ήδη σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), το πρώτο 5μηνο του 2025 1,3 εκατ. νοικοκυριά ήταν συμβεβλημένα σε μπλε τιμολόγια, δηλαδή περίπου 500 χιλιάδες περισσότερα από το 2024.

Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024 σε σταθερά (μπλε) τιμολόγια ήταν συμβεβλημένοι 800.265 οικιακοί καταναλωτές. Μάλιστα οι καταναλωτές αυτοί στη συντριπτική πλειονότητα εγκατέλειψαν τα πράσινα τιμολόγια, το πλήθος των οποίων διαμορφώθηκε σε περίπου 3,9 εκατ. περίπου, από 4,3 εκατ. περίπου που ήταν στο τέλος του 2024. Στο ίδιο διάστημα, μείωση καταγράφηκε και στα κίτρινα τιμολόγια, τα οποία στο 5μηνο 2025 έφταναν τα 801.086 από 836.838 στο τέλος του 2024.

Νέα κατηγορία

Την ίδια ώρα και ενώ παρατηρείται μια στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος, την προσθήκη νέας κατηγορίας τιμολογίων, ενδεχομένως με κόκκινη χρωματική σήμανση (η χρωματική σήμανση είναι υπό συζήτηση) προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και με εισήγησή της βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 31 Αυγούστου 2025.

Η νέα κατηγορία θα αφορά τα ευέλικτα τιμολόγια τα οποία, όπως αναφέρει η Αρχή, δεν θα συνδέονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά η χρέωση προμήθειας θα περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο στοιχείο, «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο θα μπορεί να μεταβάλλεται.

Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ, ενδεικτικά τα ευέλικτα τιμολόγια θα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ ανά ημέρα ή ευρώ ανά μήνα) ή και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ ανά κιλοβατώρα) ανά βαθμίδα κατανάλωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας.

Μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ ανά ημέρα ή ευρώ ανά μήνα) ή και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ ανά κιλοβατώρα) ανά εξάμηνο της ετήσιας διάρκειας της Σύμβασης Προμήθειας μεταξύ παρόχου και καταναλωτή.

Μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (ευρώ ανά ημέρα ή ευρώ ανά μήνα) ή και μία σταθερή τιμή προμήθειας (ευρώ ανά κιλοβατώρα) ανά βαθμίδα κατανάλωσης και μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας για την εκτός βαθμίδας κατανάλωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας.

Επίσης στα κύρια χαρακτηριστικά των ευέλικτων τιμολογίων θα είναι: η ελάχιστη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας για δώδεκα μήνες, το γεγονός ότι θα επιτρέπεται η χρέωση ρήτρας πρόωρης αποχώρησης του πελάτη από τη Σύμβαση Προμήθειας, η οποία θα είναι αναλογική και θα μειώνεται αναλόγως του κόστους που θα δημιουργεί στον προμηθευτή η πρόωρη αποχώρηση του πελάτη.

Και εκπτώσεις

Παράλληλα στα ευέλικτα τιμολόγια θα μπορούν από τους παρόχους να προσφέρονται και εκπτώσεις. Το ύψος της έκπτωσης, η συνθήκη ενεργοποίησής της και ο τρόπος υπολογισμού της θα αναγράφονται αναλυτικά στους ειδικούς όρους της Σύμβασης Προμήθειας, ενώ στην περίπτωση παροχής έκπτωσης συνέπειας, αυτή θα αποδίδεται στον τελικό λογαριασμό του πελάτη. Τέλος, το ευέλικτο στοιχείο του τιμολογίου θα μπορεί να περιλαμβάνει και διαφοροποίηση της τιμής λόγω κατανάλωσης σε ώρες μη αιχμής (peak-off-peak).

Σήμερα στην αγορά διατίθενται τρεις κατηγορίες τιμολογίων: τα μπλε (σταθερά), τα κυμαινόμενα (κίτρινα και πράσινα, ειδική κατηγορία με ανακοίνωση της τιμής εκ των προτέρων την 1η κάθε μήνα και τα δυναμικά (πορτοκαλί για τους καταναλωτές με «έξυπνους» μετρητές).