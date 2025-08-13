Ο τομέας του Βασίλη Κόκκαλη μαζί με τους Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έβγαλαν ανακοίνωση ζητώντας μια άλλη πολιτική για τους αγρότες του Eβρου. Σ΄αυτή, λοιπόν, αναφέρουν ότι «ενώ η ελληνική κυβέρνηση αναλίσκεται μόνο στην επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος με κενές ανακοινώσεις, η Βουλγαρία και η Τουρκία έχουν προχωρήσει σε επιπλέον έργα ταμίευσης από τις πλευρές τους διασφαλίζοντας νερό για τους αγρότες τους». Απορώ πώς δεν ενοχλήθηκε κανένας τουρκοφάγος δεξιός από την επισήμανση.

Μέτρα

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον Διονύση Καλαματιανό, έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας και θα τα αναλύσει ο αρχηγός του και στη ΔΕΘ. Ποια εννοεί; Τη μείωση του ΦΠΑ για ελεύθερους επαγγελματίες και καταναλωτές, την αποκατάσταση της 13ης σύνταξης, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και την άρση της προσωπικής διαφοράς, την επαναφορά 13ου, 14ου μισθού στο Δημόσιο και των συλλογικών συμβάσεων. Τελικά, οι συριζαίοι δεν έμαθαν τίποτα από το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.

Αναρτήσεις

Οφείλω να αναγνωρίσω στον Νίκο Δένδια ότι είναι ο πιο ενεργός στα σόσιαλ μίντια υπουργός της κυβέρνησης τον φετινό Δεκαπενταύγουστο. Χθες, ας πούμε, πόσταρε για την παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Τι; Πως είναι «καθήκον μας να εμπνεύσουμε όραμα στις νέες και τους νέους μας και να τους προσφέρουμε τα εφόδια που χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον». Προχθές, έκανε ανάρτηση για τα «29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, την οποία ακολούθησε τρεις ημέρες αργότερα η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού».

Πυρκαγιές

Βέβαια, το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου με την περισσότερη δουλειά αυτές τις μέρες είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ενημέρωσε τους τηλεθεατές πως από την 1η Μαΐου έχουν ξεσπάσει 3.100 πυρκαγιές και προειδοποίησε ότι τώρα «μπαίνουμε στο πιο δύσκολο 20ήμερο». «Απαιτείται η μέγιστη προσοχή, δεν φαίνεται να κοπάζουν τα μελτέμια», συμπλήρωσε. Φαντάζομαι τα λέει στην κάμερα για να τ’ ακούει ο ίδιος.