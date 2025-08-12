Στα τηλεοπτικά πλάνα της Κυριακής από τον ΟΗΕ, όλοι παρακολούθησαν τους μόνιμους αντιπροσώπους πέντε χωρών – ανάμεσά τους και της Ελλάδας – να εκφωνούν με αίσθημα ευθύνης κοινή δήλωση με την οποία καταδίκαζαν την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καθώς, όπως επισήμαναν, η συγκεκριμένη ενέργεια εμπεριέχει τον κίνδυνο παραβίασης του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. «Εμείς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Σλοβενία, ζητάμε την επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Γάζα» δήλωσαν οι πέντε διπλωμάτες και συνέχισαν καταδικάζοντας ανοιχτά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ να επεκτείνει περαιτέρω τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα καλώντας τη να αναστρέψει άμεσα αυτή την απόφαση και να μην την υλοποιήσει.

Πρωτοβουλία Σλοβενίας

Αρμόδιες πηγές με ενημερώνουν πως πίσω από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της κοινής δήλωσης για τη Γάζα, η οποία ανήκει στη Σλοβενία, είχε προηγηθεί προετοιμασία ημερών. Η συμμετοχή των κρατών που προσχώρησαν στην κοινή δήλωση αντικατόπτριζαν κατ’ ουσίαν τη φωνή της «Ευρώπης» – με μια πιο γενική έννοια – στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οσο για τη διαδικασία πίσω από την κοινή δήλωση, που κατέληγε με το κάλεσμα και προς τις δύο πλευρές για μόνιμη εκεχειρία, απελευθέρωση ομήρων και λύση δύο κρατών, αυτή είχε ως εξής: Η Σλοβενία κατέθεσε την πρόταση για κοινή δήλωση, έπειτα ακολούθησε προσέγγιση διά της διπλωματικής οδού προς τις υπόλοιπες τέσσερις χώρες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, και στη συνέχεια η πρόταση έφτασε από τον ΟΗΕ στην κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα προς έγκριση. Η Αθήνα ενέκρινε και, καθώς ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Ευάγγελος Σέκερης, έχει ολοκληρώσει τη θητεία του χωρίς να έχει ακόμη αντικατασταθεί από την Αγλαΐα Μπαλτά, τη νυν πρεσβευτή της Ελλάδας στην Ισπανία, στο πλάνο της κοινής δήλωσης την Ελλάδα εκπροσωπεί ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας μας στον ΟΗΕ, Ιωάννης Σταματέκος.

Φθινόπωρο με «3+1» στη Νέα Υόρκη

Θα παραμείνω στη Νέα Υόρκη για να σας πληροφορήσω για κάτι που έπιασαν χθες οι κεραίες μου και αφορά στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, και συγκεκριμένα την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου (22-30 Σεπτεμβρίου). Μαθαίνω λοιπόν πως σε εκείνο το χρονικό «παράθυρο» έχει τοποθετήσει ο Μάρκο Ρούμπιο ένα πιθανό πρώτο τετ α τετ του σχήματος «3+1» σε επίπεδο ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο αμερικανός ΥΠΕΞ, απαντώντας στο αίτημα των τριών ΥΠΕΞ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου για συνάντηση προσεχώς με στόχο την αναθέρμανση του συγκεκριμένου σχήματος συνεργασίας, όπως αυτό, θυμίζω, διατυπώθηκε σε επιστολή προς τον ίδιο μετά την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ στην Αθήνα τον Μάρτιο, πρότεινε μια συνάντηση τον Σεπτέμβριο στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η κοινή επιστολή των Γεραπετρίτη, Κόμπου και Σάαρ προς τον αμερικανό ομόλογό τους η οποία έγινε δημοσίως γνωστή τον Μάιο απαντήθηκε από ό,τι μου λένε – όσον αφορά την ελληνική πλευρά – στη Χάγη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στα τέλη Ιουνίου. Εκεί για πρώτη φορά ο Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε για τη θετική ανταπόκρισή του στο αίτημα των τριών ΥΠΕΞ να λάβει μέρος στην επόμενη υπουργική συνάντηση του σχήματος «3+1» τον έλληνα ομόλογό του, με τον οποίο είχε συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου. Τώρα, όσον αφορά το κατά πόσο αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο (για τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο) ραντεβού Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί όντως τον Σεπτέμβριο, αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό, καταλαβαίνω, και από την τροπή που θα πάρουν τα πράγματα έως τότε στη Γάζα. Σε κάθε περίπτωση, η ανταπόκριση Ρούμπιο μετράει στα «συν».

Συγκέντρωση μνήμης τον Οκτώβριο

Και ενώ οι διπλωματικές διεργασίες για την κρίση στη Γάζα και τις επόμενες κινήσεις του Ισραήλ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ο Σύνδεσμος Φιλίας Ισραήλ – Ελλάδας απευθύνει πρόσκληση για μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης την Κυριακή 5 Οκτωβρίου έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα. Αφορμή η δεύτερη θλιβερή επέτειος από τη νύχτα που η Χαμάς έπληξε με την τρομοκρατική της επίθεση το μουσικό φεστιβάλ “Supernova” της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στα θύματα και τους επιζώντες της επίθεσης, με τους διοργανωτές να προϊδεάζουν για ένα ισχυρό μήνυμα κατά της βίας, του φανατισμού και της τρομοκρατίας μέσα από λόγια, μουσική και στιγμές σιωπής. «Ας σταθούμε ενωμένοι, διασφαλίζοντας ότι η φρίκη δεν θα ξεχαστεί ποτέ και ότι η ειρήνη θα επικρατήσει» είναι το μήνυμα-ευχή των διοργανωτών της εκδήλωσης.