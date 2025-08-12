«Οχι» στα αναδρομικά επικουρικών συντάξεων που διεκδικούν δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι λένε ο ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας. Κατηγορηματικά η απάντηση είναι ότι δεν δικαιούνται αναδρομικά επικουρικής, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, γεγονός που οδηγεί τους συνταξιούχους σε δικαστικές προσφυγές.

Παράλληλα, στον ΕΦΚΑ συνεχίζεται η διαδικασία επανυπολογισμού συντάξεων, με στόχο τα αναδρομικά να δοθούν σταδιακά στους δικαιούχους από τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, χιλιάδες συνταξιούχοι διεκδικούν μεγάλο πακέτο αναδρομικών για επικουρικές συντάξεις με εισφορές άνω του 6%, που εκδόθηκαν από τον Μάιο του 2016. Τα αναδρομικά προέρχονται από την προσαύξηση 0,075% που ζητούν οι συνταξιούχοι για τις επιπλέον εισφορές που κατέβαλαν ως ασφαλισμένοι για την επικουρική ασφάλιση. Την προσαύξηση, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των συνταξιούχων, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι για το τμήμα επικουρικής σύνταξης που αφορά τα έτη ασφάλισης έως το 2014.

Οσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016 (με αίτηση για έκδοση επικουρικής μετά την 1/1/2015), έχοντας πληρώσει τις αυξημένες εισφορές έως το 2014, αλλά δεν έλαβαν προσαύξηση ούτε αναδρομικά, μπορούν – κατά τα συνταξιουχικά σωματεία – να τα διεκδικήσουν υποβάλλοντας αίτηση επανυπολογισμού στο αντίστοιχο Ταμείο του ΕΤΕΑΕΠ.

Η θέση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ είναι ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες επανυπολογισμού σε αυτή τη φάση. Σωματεία συνταξιούχων διαφωνούν, υποστηρίζοντας ότι έχουν μείνει εκτός όσοι είχαν λάβει επικουρική πριν από το 2015. Για την επέκταση του επανυπολογισμού σε αυτούς απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, κάτι που δεν έχει γίνει.

Αυξήσεις σε 43.000

Την ίδια ώρα, οι εκκρεμείς συντάξεις επανυπολογισμού ανέρχονται σε 43.000. Οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ προχωρούν τη διαδικασία, ώστε ανά περίπτωση να καταβληθούν τα αναλογούντα ποσά. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο ειδικός επανυπολογισμός για συνταξιούχους από τις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Στόχος είναι οι πρώην ένστολοι να λάβουν τα ποσά έως το τέλος Αυγούστου ή το αργότερο τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για 70.000 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 50.000 θα λάβουν επιστροφή ποσών, ενώ οι υπόλοιπες 20.000 θα πρέπει να επιστρέψουν ποσά, από μερικά σεντ έως 300 ευρώ.

Επανυπολογισμοί

Αναλυτικά οι εκκρεμότητες επανυπολογισμού ανά Γενική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ:

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα: 9.000 περιπτώσεις.

9.000 περιπτώσεις. Συνταξιούχοι τ. ΙΚΑ: 11.000 περιπτώσεις.

11.000 περιπτώσεις. Συνταξιούχοι τ. ΟΑΕΕ: 13.000 περιπτώσεις.

13.000 περιπτώσεις. Συνταξιούχοι τραπεζών: 10.000 περιπτώσεις (λόγω λαθών στον επανυπολογισμό του 2019).

Στον e-ΕΦΚΑ λειτουργεί ειδική Ομάδα Εργασίας για εξέταση ενστάσεων. Λόγω πολυπλοκότητας, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Ημερομηνίες

Πληρωμή συντάξεων Σεπτεμβρίου

Η καταβολή ξεκινά την Τρίτη 26 Αυγούστου, με τις πληρωμές να εμφανίζονται από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου. Ειδικότερα: