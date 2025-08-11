Ο Κώστας Τσουκαλάς μελέτησε πρόσφατη έρευνα του Levy Economics Institute του Bard College των ΗΠΑ. Τα ευρήματά της τον απασχόλησαν γιατί δείχνουν πως «οι Ελληνες εργάζονται τις πιο πολλές ώρες στην Ευρώπη και οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι ως επί το πλείστον χαμηλά αμειβόμενες». Οπότε, σύμφωνα με την ανάλυσή του, «η κυβέρνηση της ΝΔ επένδυσε συνειδητά σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης». Το παραθέτω σαν συνδυασμό της ορθόδοξης πασοκικής αντιπολιτευτικής κριτικής με την εκσυγχρονιστική. Είναι δύσκολη άσκηση ισορροπίας αυτή.

Ερωτήσεις

Πήγε στους Παξούς ο Σωκράτης Φάμελλος και ενημερώθηκε για όλα τα προβλήματα των κατοίκων τους, από τις υπηρεσίες Υγείας μέχρι τα θέματα λειψυδρίας, διαχείρισης λυμάτων, αποχέτευσης και απορριμμάτων. Και για όλα τα παραπάνω υποσχέθηκε πως η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει δύο ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς. Αυτή την περίοδο το κόμμα βρίσκεται σε κοινοβουλευτικό οίστρο, οφείλω να ομολογήσω. Πόσο θα βοηθήσει τα ποσοστά του δεν ξέρω αλλά, ως γνωστόν, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

Σύσκεψη

Σήμερα το πρωί ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, έχει σύσκεψη με δημάρχους και τοπικούς φορείς για την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική. Θα κάνει – λέει – μαζί τους τον απολογισμό των επιπτώσεών της, τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης και θα μιλήσουν για τη διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων. Θα τους πρότεινα να κουβεντιάσουν και με κανέναν από άλλες πυρόπληκτες περιοχές προκειμένου να έχουν μια ρεαλιστική εικόνα του πότε θα αποζημιωθούν πλήρως.

Νομπέλ

Ο Ιλχάμ Αλίεφ από το Αζερμπαϊτζάν και ο Νικόλ Πασινιάν από την Αρμενία συναντήθηκαν με τον αμερικανό πρόεδρο και υπέγραψαν μια ειρηνευτική συμφωνία. Αμφότεροι πρότειναν δημόσια να προταθεί ο Τραμπ για Νομπέλ Ειρήνης με αφορμή τη μεσολάβησή του για να τερματιστούν οι συγκρούσεις και οι εντάσεις δεκαετιών ανάμεσα στις χώρες τους. Στοίχημα πως ούτε ο Πούτιν ούτε ο Ζελένσκι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους όσο κι αν αυταπατάται ο πλανητάρχης ότι αξίζει το βραβείο;