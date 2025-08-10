Το έγραψε αποστομωτικά ο Θανάσης Χειμωνάς και το επικαλούμαι χωρίς την άδειά του. Πράγματι. «Στη χώρα της Πισπιρίγκου και της Μουρτζούκου, δεν μας παίρνει καθόλου να ωρυόμαστε επειδή η μητέρα του πνιγμένου παιδιού είναι Αλγερινή». Λούμπεν, θα μου πεις και θα είχες δίκιο – αν η Μήδεια δεν ήταν βασιλοπούλα και εγγονή του Ήλιου. Οι μύθοι ξέρουν τι λένε. Εμείς είμαστε οι βιαστικοί που δεν μπορούμε να τους αποφλοιώσουμε για να φτάσουμε ως το κουκούτσι τους. Τι συμβαίνει στη σχέση μάνας – παιδιού (και όχι το αντίστροφο) όταν κάτι στραβώσει κάτω από την ντουσιέρα και η βασιλική γενιά καταλήξει στη θάλασσα με άμμο στους πνεύμονες μέσα σε ένα φούξια μαγιό; Εχω δει γάτες να κανιβαλίζουν τα βρέφη τους εξυπηρετώντας ένστικτα και μυστικά πρωτόκολλα ευγονικής, προστατεύοντας έτσι τη συνέχεια του είδους τους, δεν είναι όμως καθόλου η περίπτωσή μας, γιατί στα ζώα η μητρότητα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της πολύ γρήγορα – με τον απογαλακτισμό. Στους ανθρώπους η σχέση συνεχίζεται και στεριώνει, συσσωρεύοντας ποσότητες καινούργιας ψυχικής ύλης στη μητέρα που κανείς ποτέ δεν μπήκε στον κόπο να δει τι γίνεται εκεί μέσα. Το παιδί, από τη μεριά του, δεν είναι εκλεκτικό. Είναι αναγκεμένο. Ο,τι του δώσεις θα το πάρει και θα μπουσουλίσει προς την εξελικτική του γραμμή, πλήρες, μισοάδειο ή μισογεμάτο, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του.

Η μικρή κολυμβήτρια του Φλοίσβου με το χρωματιστό μαγιό, είμαι σίγουρη ότι συνέχιζε να αισθάνεται ασφαλής στα χέρια της μητέρας της μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, τότε που τη βούλιαξε και της γύρισε την πλάτη. Πόση ώρα χρειάζεται να προλάβει να σχηματιστεί η απορία και ο απόλυτος τρόμος; Δυστυχώς σ΄αυτές τις καταστάσεις δεν υπάρχουν επιζώντες να μας περιγράψουν πώς το βίωσαν. Μερικοί τυχεροί νεκροζώντανοι, προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν, να συγχωρέσουν, να αγαπήσουν και να αρπαχτούν από χέρια αδέξια, ή εχθρικά, ή απρόθυμα, γιατί ναι, σ΄όλες τις ιστορίες, και στις καλές, και στις κακές, και στις έτσι κι έτσι, βασιλοπούλα και εγγονή του Ήλιου είναι η μητέρα γιατί αυτό λέει η εσωτερικευμένη αφήγηση.