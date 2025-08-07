Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε μετά την απόφαση του ανακριτή και της εισαγγελέως να κριθεί προσωρινά κρατούμενη, η 32χρονη μητέρα από την Αλγερία η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της, το νεκρό κορμάκι της οποίας βρέθηκε στην θάλασσα στην παραλία Έδεμ στο Παλαιό Φάληρο.

Η κατηγορούμενη θα κρατηθεί στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού το επόμενο διάστημα, παρά το ότι η ίδια επέμεινε και στην απολογία της, ότι είναι αθώα και ότι δεν σκότωσε το κοριτσάκι της. Η μητέρα της τρίχρονης, σύμφωνα με πληροφορίες, ρωτήθηκε για όλες τις πτυχές της υπόθεσης και έδωσε τις δικές της απαντήσεις, οι οποίες δεν έπεισαν τις ανακριτικές Αρχές.

«Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα, ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν ήδη νεκρό. Έφθασα στο Φάληρο με τραμ, ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία. Έπαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στη συνέχεια, επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία, μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί», είπε η 32χρονη.

Αναπάντητα ερωτήματα

Ωστόσο και μετά την απολογία της 32χρονης και τις απαντήσεις που η ίδια έδωσε, ισχυριζόμενη ότι αυτό που συνέβη στο παιδί της, ήταν δυστύχημα, τα ερωτήματα παραμένουν:

– Γιατί δεν ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές;

– Γιατί επέλεξε να πάει στην παραλία;

– Γιατί η 32χρονη πέταξε τη βούρτσα;

– Γιατί πέταξε την καρτέλα των χαπιών μαζί με τα ρούχα που φορούσε εκείνο το βράδυ;

– Γιατί σχεδίαζε τη διαφυγή της στο εξωτερικό;

Σε κάθε περίπτωση, η σπουδή που έδειξε η κατηγορούμενη να εξαφανίσει πειστήρια, έχει γεννήσει υποψίες, καθώς πριν από τον εντοπισμό της σακούλας με τα ευρήματα, η ίδια υποστήριζε, ότι δεν ήξερε τι είχαν απογίνει τα ρούχα της. Τώρα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν, εάν υπάρχει DNA της μικρής στα ευρήματα και κυρίως στη βούρτσα.

Στην αθέατη πλευρά αυτής της υπόθεσης βρίσκονται τα δύο άλλα παιδιά της 32χρονης, τα οποία συνεχίζουν να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παίδων. Πλέον, αναμένεται η ολοκλήρωση των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να ριχθεί άπλετο φως στις συνθήκες θανάτου της τρίχρονης.