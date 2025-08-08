Σε ένα από τα πλέον κρίσιμα σταυροδρόμια του πολέμου στη Γάζα, η σύγκληση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να εγκρίνει σχέδιο για την πλήρη κατάληψη του παλαιστινιακού θυλάκου είναι μια κίνηση που προκαλεί όχι μόνο έντονες εντάσεις με την ηγεσία του στρατού αλλά και παγκόσμιο διπλωματικό σεισμό. Πριν από τη συνεδρίαση, ο Νετανιάχου δήλωσε στο FOX News ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας αλλά δεν σκοπεύει να τον διατηρήσει μόνιμα. «Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας και όχι τη διακυβέρνηση της Γάζας την οποία θα παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα την κυβερνούν σωστά, χωρίς να μας απειλούν, προσφέροντας μια καλή ζωή στους κατοίκους της. Αυτό δεν είναι δυνατόν με τη Χαμάς». Σκοπός είναι σύμφωνα με τον Νετανιάχου να απελευθερωθεί ο λαός της Γάζας από τη Χαμάς, που «κρατά ομήρους» όλους τους Παλαιστίνιους του θυλάκου.

Την ώρα που ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποιεί για «παγίδα» και το ρίσκο αφανισμού των ομήρων, η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης πιέζει για κλιμάκωση, επιμένοντας στη λογική της πλήρους συντριβής. Το σχέδιο, που προβλέπει εκτοπισμό σχεδόν ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων και πολιορκία του άμαχου πληθυσμού, έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία ακόμα και στην ΕΕ η λέξη «γενοκτονία» ακούγεται πλέον ανοιχτά. Η ισπανίδα επίτροπος Τερέσα Ριμπέρα, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορεί δημόσια το Ισραήλ ότι στοχοποιεί και καταδικάζει σε θάνατο έναν ολόκληρο πληθυσμό, αποδομώντας με πρωτοφανή τόλμη τη μέχρι σήμερα ήπια γραμμή της Κομισιόν.

Σύμφωνα με αρκετά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Ynet και του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan, η στρατιωτική εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει μεταξύ τεσσάρων και πέντε μηνών και να περιλαμβάνει τέσσερις ή πέντε μεραρχίες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF). Το σχέδιο θα εκτοπίσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους. Θα ξεκινήσει με την κατάκτηση της Πόλης της Γάζας και του κεντρικού τμήματος της Λωρίδας, ωθώντας περίπου τον μισό πληθυσμό του θυλάκου προς τα νότια, στη λεγόμενη ανθρωπιστική ζώνη Αλ-Μαουάσι.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ένας συγκεκριμένος πληθυσμός να στοχοποιείται, να δολοφονείται και να καταδικάζεται σε θάνατο από πείνα», δήλωσε η Τερέσα Ριμπέρα στο Politico. «Αν αυτό δεν είναι γενοκτονία, τότε μοιάζει πάρα πολύ με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για να αποδώσει την έννοια αυτή». Οι δηλώσεις της προχωρούν πιο πέρα από αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει κατηγορήσει το Ισραήλ ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γάζα, αλλά δεν έχει φθάσει στο σημείο να το κατηγορήσει για γενοκτονία.

Η Λωρίδα της Γάζας κατέγραψε τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό περιστατικών οξέος υποσιτισμού σε παιδιά (σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών), με τους θανάτους που οφείλονται στην πείνα να αυξάνονται, σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Παράλληλα, χθες, συγγενείς ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας απέπλευσαν από την παράκτια πόλη Ασκελόν για να προσεγγίσουν κατά το δυνατόν περισσότερο, να στείλουν μηνύματα υποστήριξης στα αγαπημένα τους πρόσωπα και να επιστήσουν την προσοχή στα δεινά τους. Ταυτόχρονα επέκριναν το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη κατάληψη της Γάζας προειδοποιώντας ότι θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι είναι σημαντικό οι χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες αποσκοπούν στην εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, λέγοντας ότι αυτό θα εξασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή. Στη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ τέσσερις χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία κατοίκων συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά οι προσπάθειες επέκτασης έχουν περιπλακεί λόγω των αυξανόμενων θανάτων και του λιμού στη Γάζα.