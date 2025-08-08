Η γερμανική κυβέρνηση δεν θα εγκρίνει καμία εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας, δήλωσε την Παρασκευή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απαντώντας στο σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εκεί.

Το υπουργικό συμβούλιο πολιτικής ασφάλειας του Ισραήλ ενέκρινε νωρίς την Παρασκευή ένα σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας, μια κίνηση που επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά την εντεινόμενη κριτική στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για τον καταστροφικό, σχεδόν διετή πόλεμο.

Ο Μερτς δήλωσε, ότι ήταν δικαίωμα του Ισραήλ να αφοπλίσει τη Χαμάς και να επιδιώξει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

«Η γερμανική κυβέρνηση πιστεύει ,ότι η ακόμη πιο σκληρή στρατιωτική δράση στη Λωρίδα της Γάζας που αποφάσισε το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο χθες το βράδυ καθιστά ολοένα και πιο δύσκολο να δούμε πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι», δήλωσε ο Μερτς σε ανακοίνωσή του.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η γερμανική κυβέρνηση δεν θα εγκρίνει καμία εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας».

Οι ακροδεξιοί σύμμαχοι στον συνασπισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζουν για την πλήρη κατάληψη της Γάζας στο πλαίσιο της υπόσχεσής του να εξαλείψει τους μαχητές της Χαμάς, αν και ο στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των εναπομεινάντων ομήρων.

Η απελευθέρωση των ομήρων και οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες της Γερμανίας, δήλωσε ο Μερτς, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τα βάσανα των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Το γερμανικό κοινοβούλιο δήλωσε τον Ιούνιο, ότι χορηγήθηκαν άδειες εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ αξίας 485 εκατομμυρίων ευρώ (564 εκατομμύρια δολάρια) μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2023 και 13 Μαΐου 2025.