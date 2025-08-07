ΠΑΡΤΙ

Ενας εκ των πιο στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, γιόρτασε πριν από λίγες μέρες τα γενέθλιά του με μια σύναξη σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Και παρότι ο κύκλος των ατόμων που βρέθηκαν εκεί δεν ήταν συνηθισμένα πολιτικός, το βασικό ερώτημα που πλανιόταν στον αέρα δεν ήταν άλλο από τον χρόνο και τον τρόπο επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού – στο ενδεχόμενο, δηλαδή, δημιουργίας ενός νέου κόμματος. Ο ίδιος, παρότι όπως κατάλαβα ήταν παρών, απέφευγε τη σχετική συζήτηση, δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Το wishful thinking, όμως, όπως λένε οι Βρετανοί και τους βάσιμους και τους αβάσιμους ευσεβείς πόθους, ήταν σαφές και ξεκάθαρο στα πέριξ.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Πού βρισκόμαστε με τον νέο φορέα; Αν πιστέψει κανείς την επίσημη εκδοχή, πουθενά (τουλάχιστον ακόμα). Αυτό που ετοιμάζεται είναι το βιβλίο του Τσίπρα για την περίοδο της διακυβέρνησής του – με στόχο την έκδοσή του πριν από το τέλος του χρόνου. Και σε αυτό το πεδίο, ωστόσο, απαιτείται χρόνος. Το τελικό πρώτο κείμενο, που θα χρειαστεί και τη σχετική επιμέλεια, δεν έχει ολοκληρωθεί, αν και υπάρχουν έτοιμα κάποια κεφάλαια και αφηγήσεις κρίσιμων στιγμών. Χέρια ακόμα με εκδοτικό οίκο δεν έχουν δοθεί, αν και υπάρχει λίστα ενδιαφερομένων. Η λογική, πάντως, λέει ότι βιβλίο και κόμμα μαζί δεν γίνονται: πρώτα το ένα και μετά το άλλο.

ΑΦΙΣΑ

Μια αφίσα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, που συγκρίνει εικαστικά τον Μητσοτάκη με τον Ορμπαν και τον Ερντογάν, προκάλεσε έντονη αντίδραση τόσο της ΟΝΝΕΔ όσο και της Αλεξάνδρας Σδούκου. «Το ερώτημα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη είναι σαφές: θα αποκηρύξει, άμεσα, το περιεχόμενο της συγκεκριμένης αφίσας ή θα συνεχίσει να κάνει ότι δεν βλέπει και δεν ακούει;», σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ. «Η ΝΔ, σε ένα ακόμη ξέσπασμα αυταρχισμού, πιστή ακόλουθος του τραμπικού δόγματος, θεσπίζει, με το νέο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που ψηφίστηκε, ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα για πράξεις που τελούνται εντός των Πανεπιστημίων, θεσμοθετώντας – ουσιαστικά – μια ακόμη συνταγματική ανωμαλία», είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Νεολαία ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αυτό, πάντως, που δεν λέει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ είναι ότι το επιχείρημα για τις νομοθετικές αλλαγές που αφορούν τις διαμαρτυρίες, αλλά και τη σύγκριση, δεν τα έβγαλε το ΠΑΣΟΚ από το στομάχι του – κυκλοφορούν στους νομικούς κύκλους. Για παράδειγμα, σε μια πρόσφατη ανάρτηση του πρώην αντιπροέδρου του ΣτΕ και πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου. Ανάρτηση άκρως επικριτική προς την κυβέρνησή που, ενδεικτικά, καταλήγει έτσι: «Αυτή η αντίληψη και πρακτική προσιδιάζει περισσότερο σε καθεστώτα τύπου Τουρκίας ή Ρωσίας που θέλουν σιγή νεκροταφείου και καθυπόταξης στα πανεπιστήμια και όχι σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία».

ΑΠΟΡΙΑ

Αν δεν θέλει η κυβέρνηση να ανέβει στη Θεσσαλονίκη με «ανοιχτή» Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσο πίσω μπορεί να τη «σπρώξει»;