Κρατούμενος μέχρι αύριο θα παραμείνει ο 60χρονος καπετάνιος του «Παναγία Παραβουνιώτισσα» (που προσάραξε σε ξέρα το απόγευμα της Τρίτης) εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη, καθώς έλαβε προθεσμία να απολογηθεί. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι κόλλησε το πηδάλιο και ότι δεν είδε τη βραχονησίδα Γλάρος (αν και πάνω σ΄αυτήν υπήρχε «φανάρι»).

Παράλληλα, χθες το μεσημέρι ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκόλληση του πλοίου και την ανέλκυσή του. Στην περιοχή βρέθηκαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα, ρυμουλκό, δύο πλοία του Λιμενικού και ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης ενώ ήταν εκεί και αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού – για παν ενδεχόμενο. Παράλληλα, δύτες μελέτησαν το μέγεθος της ζημιάς κι εάν είναι εφικτές υποθαλάσσιες επισκευές. Αργά χθες το απόγευμα άρχισαν προσπάθειες για κάποιες πρώτες επισκευές, ώστε να αντληθούν τα νερά από το σκάφος και να μπορέσει αυτό να πλεύσει προς το λιμάνι των Στύρων.

Ενημέρωση από επιβάτη

Το φέρι μποτ, στο οποίο επέβαιναν 105 επιβάτες (ανάμεσά τους και πολλά παιδιά) και 9 μέλη πληρώματος, είχε αποπλεύσει από τα Νέα Στύρα με προορισμό την Αγία Μαρίνα. Δέκα λεπτά μετά, στις 7 παρά 20, προσάραξε στη βραχονησίδα Γλάρος, ενώ ο θάλαμος επιχειρήσεων ενημερώθηκε ύστερα από ένα λεπτό για το συμβάν από έναν πολίτη! Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μόλις συνέβη το ατύχημα ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, τις αρμόδιες Αρχές για την προσάραξη. Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του αρχηγείου Λ.Σ.- ΕΛΑΚ ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον καπετάνιο, δέκα λεπτά μετά στο συμβάν.

Περιμένοντας τα ΙΧ

Οι επιβάτες του φέρι μποτ απομακρύνθηκαν από το σκάφος με ιδιωτικά μέσα (καΐκια και βάρκες) και το ΠΑΘ 090 του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα Νέα Στύρα. Αρκετοί από αυτούς κατήγγειλαν έλλειψη σχεδιασμού και ενημέρωσης από τον πλοίαρχο και το πλήρωμα. Περίπου οι μισοί, λόγω έλλειψης καταλυμάτων στα Νέα Στύρα, διανυκτέρευσαν στο Μαρμάρι και την Κάρυστο περιμένοντας να μάθουν την … τύχη των οχημάτων τους (35 Ι.Χ. και 3 μοτοσικλέτες) τα οποία παρέμειναν εγκλωβισμένα στο «Παναγία Παραβουνιώτισσα». Τελικά μέχρι χθες το απόγευμα, οι περισσότεροι έφυγαν.

Διαδρομή ρουτίνας

Η βραχονησίδα είναι καταγεγραμμένη στους ναυτικούς χάρτες. Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη ξέρα, σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής είχε συμβεί παρόμοιο ατύχημα πριν από περίπου 20 χρόνια. Από την άλλη, τα φέρι μποτ κάνουν συνεχώς περίπου 10 φορές την ημέρα τη συγκεκριμένη διαδρομή, πρόκειται για ένα δρομολόγιο ρουτίνας. Ο ίδιος ο καπετάνιος, μάλιστα, λέγεται ότι έχει 4ετή εμπειρία στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές – έπνεαν άνεμοι 4-5 μποφόρ. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα ερευνώνται.