Κρατούμενος στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας παραμένει ο πλοίαρχος του πλοίου που έπεσε σε ξέρα στα Στύρα μέχρι την απολογία του την Παρασκευή καθώς διώκεται για πρόκληση ναυαγίου και διατάραξη της ασφάλειας των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Ο καπετάνιος ισχυρίστηκε στις Αρχές πως κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου και ότι παράλληλα δεν είδε την ξέρα. Σημειώνεται πως από το συγκεκριμένο σημείο περνά τα τελευταία 4 χρόνια πάνω από 20 φορές την μέρα.

Στο μεταξύ όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, για αρκετές ώρες ακόμη αναμένεται να παραμείνει το φέρι μποτ της γραμμής Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα, στο σημείο που προσάραξε αφού χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης για να υλοποιηθεί η μεταφορά του προς την ακτή.

Σημειώνεται πως οι δύτες που έπεσαν στο σημείο προκειμένου να δουν το μέγεθος του προβλήματος εντόπισαν ένα ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη μεταφορά.

Όσον αφορά στην κατάσταση του πλοίου, δύτες κάνουν εκτελούν υποθαλάσσιες εργασίες ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες μετακίνησης των οχημάτων από το εσωτερικό του πλοίου ώστε να σηκωθεί έστω και λίγο η πλώρη.

Στο σημείο βρίσκονται ρυμουλκά αλλά και πλοία του Λιμενικού προκειμένου να βοηθήσουν όπως μπορούν. Σε ό,τι αφορά στην ρυμούλκηση του πλοίου, θα πρέπει να κατατεθεί ένα σχέδιο στο υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας και αφού εγκριθεί τότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες μετακίνησής του από την ξέρα.

«Βροχή» πέφτουν οι καταγγελίες των επιβατών

Οι επιβάτες του πλοίου συνεχίζουν τις καταγγελίες αναφορικά με τα πρωτόκολλα.

Συγκεκριμένα αναφέρουν πως κανείς από το προσωπικό δεν τους είπε τι ακριβώς συνέβη και δεν τους βοήθησε καθόλου να κατέβουν στα σκάφη του Λιμενικού. Για τον καπετάνιο αναφέρουν πως δεν τους ενημέρωσε ποτέ τι έγινε, και πώς έγινε ενώ δεν τους έδωσε ποτέ ακριβείς οδηγίες.

Επιπλέον ερευνάται εάν το πλοίο είχε ανοιχτά τα ραντάρ εκείνη την ώρα, καθώς εάν ήταν ανοιχτά θα τον είχαν ειδοποιήσει ότι μεταβαίνει πλησίον της ξέρας.

Το χρονικό

Πλοίο γεμάτο επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Στύρα – Αγία Μαρίνα 6.30 έπεσε σε ξέρα το απόγευμα της Τρίτης, και ακινητοποιήθηκε εν πλω.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι των Νέων Στύρων, ωστόσο περίπου δέκα λεπτά αργότερα παρουσίασε πρόβλημα, καθώς «βρήκε» σε ξέρα, με αποτέλεσμα να εμφανίζει ελαφρά κλίση.

Τα πρώτα σκάφη του Λιμενικού έφτασαν στο σημείο περίπου μία ώρα αργότερα, ωστόσο στο σημείο έφθασαν παραπλέοντα σκάφη που βοήθησαν τους 105 επιβάτες να μεταφερθούν με ασφάλεια στην στεριά.

Οι επιβάτες κατήγγειλαν πως δεν υπήρχε ενημέρωση από τα μεγάφωνα για το τι συνέβη ενώ λένε πως δεν δόθηκαν σωσίβια σε όλους εξαρχής. Έρευνα για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμενικό ωστόσο υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με την αργοπορία του Λιμενικού και με τα αίτια της πρόσκρουσης.